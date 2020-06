Las listas de espera en la sanidad navarra 'bajan' con el coronavirus

Actualizada 08/06/2020 a las 06:00

La situación de las listas de espera en Navarra con el coronavirus arroja un resultado sorprendente: descensos del 27% en la lista para primeras consultas de especialistas y del 11,4% en la quirúrgica durante los meses más duros de la pandemia, marzo y abril.

Más concretamente, a la espera de que la situación se normalice después de que se haya retomado parte de la actividad no Covid, los últimos datos indican que entre febrero (último mes completo con actividad ‘normal’) y final de abril la lista de primeras consultas bajó en 11.561 pacientes mientras que, en el mismo periodo, la lista para operaciones se redujo en 891 personas.

Así, se ha pasado de 42.645 personas aguardando una consulta a final de febrero a 31.084 al acabar abril. Y, en el caso de las operaciones, los pacientes en espera han descendido de 7.810 a 6.919, según la información del departamento de Salud. Respecto al tiempo medio de espera, también ha mejorado en las primeras consultas. Si febrero cerró con una demora media de 51 días para una consulta, en abril era de 40 días. No ha ocurrido lo mismo, y es el único indicador que empeora en este periodo, en la espera media para intervenciones quirúrgicas que ha crecido de 75 días a final de febrero a 111 de media al acabar abril.

Salud apunta que la pandemia también ha tenido efectos en las listas de espera, que no se libran de la “situación excepcional” vivida por el Covid-19. En cualquier caso, recuerda que los casos urgentes se han atendido así como aquellos considerados “imprescindibles”.

Atención en consultas

El sistema sanitario se ha volcado y reestructurado en la atención de afectados por la pandemia. De hecho, parte del principal ambulatorio de consultas, el centro Príncipe de Viana, fue habilitado para la atención de pacientes Covid y durante la última semana de abril se retomó parte de la actividad habitual, de forma progresiva y con pacientes considerados prioritarios por los equipos médicos. Por otro lado, los centros de salud tiene su propia desescalada y, según indicó el director de Atención Primaria, hasta el 30 de junio se seguirá priorizando la atención de pacientes con síntomas respiratorios (posibles Covid) así como la de aquellos pacientes no demorables.

En este marco, la explicación al descenso en la lista de consultas se centra en dos pilares, según Salud. El primero es la atención no presencial, es decir la consulta sobre todo por teléfono, que ha permitido acceder a pacientes en espera de consulta.

Con todo, se intuye que el motivo principal por el que las listas no han aumentado ha sido la ausencia de derivaciones de pacientes desde los centros de salud y entre especialistas: si una persona no acude a su médico de familia por distintos motivos evidentemente no será derivado, si es preciso, a un especialista.

En cualquier caso, resulta llamativo que en consultas de especialidades quirúrgicas, como cirugía general o cirugía vascular, las listas se han mantenido estables pero en otras, como oftalmología o dermatología, los descensos han sido muy pronunciados.

En este punto, Salud insiste en que ha sido compatible “la priorización de la atención Covid con el mantenimiento de las derivaciones en casos imprescindibles”.

Atención quirúrgica

El caso de la lista de espera quirúrgica es distinto: hay menos pacientes pero la demora media se ha disparado. Según Salud se ha producido un descenso en la actividad quirúrgica programada pero se han mantenido los quirófanos necesarios para casos “urgentes y no demorables”.

Al igual que en las consultas, ha influido una menor indicación de operaciones derivada de la bajada de las consultas, especialmente las presenciales. Cabe resaltar que entre febrero y marzo se registró un descenso de casi mil pacientes en lista quirúrgica mientras que en abril ha comenzado a remontar, quizás por la vuelta parcial de la actividad de consultas.

Actualmente se está recuperando ya la actividad ordinaria y los próximos datos podrán dar pistas sobre el comportamiento de las listas en los próximos meses, sin olvidar que el sistema está en fase de transición. De hecho, en abril respecto a marzo, ha subido ya ligeramente la espera media en consultas (de 39 a 40 días) así como los pacientes para intervención (24 más) y la demora media (24 días).

CLAVES

1. 111 días. La espera media para una operación es de 111 días frente a los 75 a finales de febrero. Hay 6 especialidades de 20 que superan los 100 días de demora y 8 por encima de 80 días. Cirugía plástica (165) y cirugía general (143) son las que más espera media tienen.



2. Descensos. Oftalmología, cirugía general, otorrinolaringología, urología y cirugía vascular son las especialidades que más han bajado lista en número de personas para operar. Traumatología (2.375 pacientes), cirugía general (1.523) y oftalmología (1.027) son las que tienen más pacientes en espera.



3. Consultas. La espera media para una primera consulta de especialista era de 40 días a final de abril frente a 51 en febrero. Sin embargo, crece un día respecto a marzo.



4. Traumatología. Es la especialidad con lista de espera más abultada. Aunque baja en más de mil pacientes respecto a febrero, hay 6.939 personas aguardando consulta. Le siguen rehabilitación (3.546), raquis (3.490), dermatología (2.608) y oftalmología (2.378).



5. Descensos. Destacan los descensos de personas en lista de consulta en oftalmología (2.047) y dermatología (1.280). Especialidades quirúrgicas, como cirugía general o vascular se han mantenido estables así como rehabilitación (con 500 pacientes menos).