31/05/2020

Junto a la prestación del Estado y a las nuevas ayudas del Gobierno foral, las entidades locales son la tercera pata de las instituciones que diseñan apoyo para los autónomos. Todas son compatibles entre sí. Este es el panorama en algunas localidades:

PAMPLONA

Pendiente de concretar las medidas económicas sujetas a una modificación presupuestaria planteada por Navarra Suma. El pleno municipal debe dar el visto bueno con el apoyo de una mayoría absoluta y está en fase de negociación “política”.

La iniciativa consiste en ayudas para crear establecimientos seguros. Se planteó una partida de 2,3 millones para que los autónomos soliciten ayudas para los gastos que han tenido para adquirir material. Es decir, van desde adquisición de equipos individuales de protección sanitaria para empleados y clientes (mascarillas, geles, pantallas faciales) a medios físicos que colaboren a esa protección (mamparas, señales, cintas) o incluso pequeña maquinaria (de vapor o dispensadores de virucidas).

De ratificarse en pleno, se abrirá una línea de ayudas a la que podrán acogerse los autónomos y pequeñas empresas, que deberán justificar con facturas el dinero invertido. Se anunciará.

Dentro de la negociación política se valora compartir esa partida de 2,3 millones con bonos para incentivar el consumo en pequeños comercios. Se trata de otra línea que busca apoyar al pequeño comercio y actividad de hostelería y servicios.

TUDELA

El Ayuntamiento de Tudela aprobó en un pleno extraordinario habilitar 700.000 euros de ayudas para autónomos y micropymes. Y lo hizo por unanimidad de los tres grupos (NA+, que tiene mayoría absoluta, I-E y PSN), algo nada frecuente.

Receptores: Podrán optar a estas ayudas autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores con una facturación de menos de 900.000 euros, que estén funcionando en febrero y que hayan tenido que suspender su actividad. El Ayuntamiento de Tudela contempla en este rango al comercio, el sector educativo, actividades de hostelería, etc.

Las subvenciones: Serán de un máximo de 2.000 euros en un pago único. Los gastos subvencionables son del 70% del total: alquiler (3 meses), con un tope de 450 euros/mes; gastos hipotecarios del local (3 meses), con un tope también de 450 euros/mes; electricidad (3 meses), con 150 euros/mes de máximo; cuota de asesorías (3 meses), con un tope de 100 euros/mes; teléfono e internet (3 meses), con un tope de 100 euros/mes; y gastos generales (cuota de alarma del local, gastos bancarios y publicitarios), con un máximo de 100 euros/mes.

ESTELLA

El Ayuntamiento de Estella no ha planteado hasta el momento medidas específicas para los autónomos. La comisión de Desarrollo Económico ha retrasado la toma de decisiones sobre tasas de terrazas, exenciones tributarias y una línea de subvenciones para los sectores más afectados pero que no se especifican para los autónomos. Para concretar si exime de tributos o concede ayudas, entran en juego la aprobación del presupuesto de 2020 todavía pendiente, el remanente, el reparto del Fondo de Financiación para los ayuntamientos, las subvenciones del Gobierno de Navarra y la propia evolución de la pandemia. Tendrá también en cuenta “el porcentaje de pérdida anual y mensual que se vaya previendo para cada sector”. El concejal del área, Pablo Ezcurra, ha indicado que se actuará sobre estos indicadores y que hay tiempo ya que tanto impuestos como tasas no se giran hasta otoño.

VALLE DE EGÜÉS

A estudio una convocatoria de ayudas extraordinarias denominada Re-Activa Egüés. Se espera concretar la semana que viene las ayudas. En el borrador que manejan en la comisión se incluyen dos líneas sujetas a cambios. Una ayuda extraordinaria para la reactivación de autónomos empadronados que no desarrollen otra actividad y que hayan solicitado prestación por cese de actividad. La ayuda iría en la línea de abonar cantidades correspondientes a las cuotas de autónomos cuando se reanude la actividad. La otra es ayuda extraordinaria para reactivación de locales con actividad en el valle. Y se baraja el pago de cantidades en función de los metros cuadrados del local, para colaborar en el pago del alquiler o la hipoteca del local.

BARAÑÁIN

Se ha acordado una campaña de información y promoción del comercio y la hostelería. A propuesta de los grupos se estudiarán subvenciones para el pago del IAE o para los que desarrollan actividad y ante el cese total o parcial de la actividad.

BURLADA

Siguen pendientes de concretarse las ayudas. Los grupos propondrán algunas para autónomos.

ZIZUR MAYOR

El pleno aprobó el 8 de mayo, por unanimidad, destinar 200.000 euros a ayudas especialmente a autónomos y titulares de locales de comercio y hostelería. Por un lado se fijaron ayudas de 900 euros a comercios cerrados y otra línea de ayudas de 500 euros a los que han perdido el 30% de facturación.

ARANGUREN

Pendientes de ver las afecciones para plantear nuevas líneas de ayudas. Tienen un plan de empleo con 400.000 euros de presupuesto y 250.000 para contrataciones de vecinos.

BERRIOZAR

Acuerdo para no cobrar la tasa de ocupación para instalación de terrazas. Pendiente de un estudio de Kamira para contar con un diagnóstico de la situación y concretar nuevos planes de ayuda.

VILLAVA

Han iniciado un trabajo con comerciantes y pequeñas empresas para hacer, de la mano, un plan de reactivación económica. Allí se concretarán las líneas de ayudas.

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Están pendientes. Han aplazado el pago de impuestos y se ha autorizado la ampliación del espacio destinado a terrazas. Se ha iniciado una campaña de apoyo al comercio local.

HUARTE

Se aprobó en pleno el 15 de mayo la autorización para que los hosteleros puedan ampliar terrazas y cumplir con las nuevas distancias. También se da el visto bueno, sin concretar las cantidades y el pliego que regirá la convocatoria, a una línea de ayudas para que comerciantes y autónomos adquieran material sanitario para los locales. Además, se amplió el plazo voluntario de abono de tributos.

ORKOIEN

El pleno aprobó una partida de 25.000 euros destinada a una convocatoria de ayudas a autónomos, pequeño comercio o de cercanía y hostelería por la situación de emergencia. Podrán presentar solicitudes para alquiler, gastos hipotecarios del local, suministros, cuota de asesorías o gastos generales. La ayuda máxima por titular será de 1.000 euros. La actividad tendrá que tener sede en Orkoien y estar dada de alta en el IAE y al día en el pago de la cuota de autónomos y obligaciones de Seguridad Social y Hacienda.