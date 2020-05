La mortalidad materno-infantil en África se ha reducido un 2,8% anual desde 1990 hasta 2016, según una tesis

Actualizada 10/05/2020 a las 17:07

La mortalidad materno-infantil en África se ha reducido a razón de un 2,8% anual desde 1990 y hasta 2016, según la tesis doctoral recientemente defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por el también doctor en bioética por la Universidad de Fribourg-Suisse Luc Ounambele.



Se trata de la primera tesis defendida íntegramente online en la UPNA debido a la situación excepcional de confinamiento, para la que ya se ha establecido un protocolo al respecto desde la EDONA (Escuela de Doctorado de Navarra) y el Vicerrectorado de Investigación.



La investigación, que lleva por título 'Tendances internationales de la mortalité maternelle et infantile en Afrique de 1990-2016', realizada en español y francés, ha estado dirigida por el catedrático Francisco Guillén Grima y las profesoras Inés Aguinaga Ontoso y Leticia San Martín Rodríguez, todos ellos, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad. La tesis, con mención internacional, obtuvo la calificación de sobresaliente 'cum laude'.



La tesis estudia la mortalidad entre las mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz, así como la de sus bebés menores de un año, en África.



En cuanto a la normativa sobre la defensa de las tesis doctorales en esta situación de confinamiento, cabe recordar que el cómputo de plazos administrativos en la UPNA se encuentra por el momento suspendido debido al estado de alarma, pero se permite la defensa online en casos debidamente justificados y autorizados.



En la tesis se pone de manifiesto que, de 1990 a 2015, el mejor porcentaje anual de disminución de la tasa de mortalidad materna ha sido registrado en África del Este con un 3,4%; seguida por África del Oeste con un 3%, África del Norte con un 2,1%, África Central con un 1,6% y, finalmente, por África Austral, con 0,2%. Por otro lado, de 1990-2016, el mejor porcentaje anual de disminución de la tasa de la mortalidad infantil ha sido registrado en África del Este con un 3,5%, seguida de África del Norte con un 2,9%, África Central con 2,3%, África del Oeste con un 2,2% y África Austral, con un 1,2%, ha detallado en una nota la UPNA.



En cuanto a la metodología, se ha realizado un análisis fundamentalmente cuantitativo, obteniéndose los datos de la mortalidad materna e infantil de la base de datos del Banco Mundial. Las cifras de los países africanos se han agrupado por regiones utilizando el geoesquema de las Naciones Unidas. "Se ha utilizado la regresión 'joinpoint' para analizar las tendencias en las tasas de mortalidad infantil y materna en cada uno de los países, regiones y en el conjunto de África", apunta Luc Ounambele.



Tal y como explica el nuevo doctor por la UPNA, "a pesar del descenso de las tasas de mortalidad materno-infantil durante el periodo estudiado, los resultados muestran no solamente lo extendida que está esta triste realidad, sino que también, y sobre todo, hacen imprescindible una toma de conciencia y movilización por parte del mundo entero, de los Estados africanos y de los profesionales de la salud para reducir su incidencia, lo que constituye uno de los desafíos más importantes en materia de salud pública en África".



En este sentido, según continúa el autor de la tesis, "somos muchos los africanos que hemos vivido con dolor la muerte de una mujer durante el parto, dejando atrás un esposo y huérfanos indefensos, o la situación de una familia rota por una muerte infantil".



"Conociendo bien el trayecto realizado en materia de salud materno-infantil en el periodo analizado, nos gustaría que estos resultados abriesen un nuevo horizonte para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para África en general y para Camerún, en particular".



Para conseguir bajar las tasas de mortalidad, "se hacen precisas intervenciones multifactoriales que tengan en cuenta la planificación familiar, la atención a la mujer embarazada, el parto y los cuidados pre y post natales", según apunta.



CURRÍCULUM DE LUC OUNAMBELE



Luc Onambele, natural de Camerún, es sacerdote de la diócesis de Obala-Camerún, actualmente párroco de la parroquia de Santa Ana de Efok y vicario general en su diócesis. Además de doctor internacional en Salud Pública en la UPNA, es doctor en Bioética en la Universidad de Friburgo (Suiza) y profesor permanente de bioética, ética biomédica y salud pública en la Facultad de Ciencias de la Salud (ESS) en la Universidad Católica de África Central (UCAC), donde también es secretario ejecutivo de la Unidad de Formación Doctoral (UFD).



Desde mayo de 2019 hasta el 30 de enero de 2020 fue vicepresidente del comité científico del primer Simposio de Salud Pública organizado por la Unidad de Formación Doctoral de la ESS de la UCAC titulado 'Los desafíos de la salud pública en África: repensar la promoción de la salud en el contexto africano'.



Es autor de varias publicaciones, entre las que destacan 'Ley natural y procreación médicamente asistida. Cuestiones fundamentales de bioética y ética biomédica' o 'Ley natural y eutanasia. Contribución de Evangelium vitae a la reflexión moral contemporánea', ambas, en francés, editadas por L'Harmattan (París, Francia).