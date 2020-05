Irache pide medidas para realizar la declaración de la renta presencial en Navarra

Actualizada 09/05/2020 a las 13:45

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha considerado necesario que se pongan en marcha "medidas concretas" para que la declaración de la renta de este año pueda realizarse de manera presencial.



Según ha explicado en una nota, Irache ha recibido "varias llamadas de personas preocupadas" porque este año la declaración se va a realizar "exclusivamente por teléfono e internet" y porque las entidades financieras "han decidido, al menos por el momento, no realizar declaraciones a la espera de cómo evoluciona la pandemia".



Ha señalado que la mayor parte de las llamadas son de personas que "llevan años solicitando cita previa a Hacienda" o "estaban acostumbradas a que se la realizase su entidad financiera". "Muchas de ellas creen que no podrán realizarla solas por internet ni aportar la documentación necesaria a través del teléfono para que se la haga un técnico de Hacienda", ha explicado.



En este sentido, la asociación ha indicado que "muchas personas no están familiarizadas ni con los conceptos ni con la documentación que es necesaria para realizar la declaración" y "tampoco manejan con una mínima soltura internet para poder enviar esta documentación o poder usarla de cualquier otra manera".



Por este motivo, ha considerado necesario que "se pongan medidas concretas" para que se puedan realizar la declaración de manera presencial. "Hay que asegurar que estas personas, buena parte de ellas de edad avanzada, puedan acudir a una oficina en la que un profesional les ayudará a realizar la declaración de la renta, siempre en condiciones de seguridad", ha reivindicado.



Así, Irache ha propuesto "alargar el plazo u ofrecer también los meses de septiembre y octubre para poder realizar la declaración". "El objetivo sería que en estos meses, y en función de la evolución de la pandemia, los ciudadanos pudiesen acudir a las oficinas de Hacienda para realizar su declaración"; una medida orientada a "las personas con serias dificultades para hacer la declaración por internet o teléfono", ha precisado.



Por otro lado, ha considerado que la Administración "debería trabajar de forma conjunta con las entidades financieras para ofrecer la mejor ayuda y asesoramiento posible para poder cubrir esta demanda imprescindible y asegurar que el que lo necesite sepa que va a contar con este servicio".