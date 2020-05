El consejo de Estudiantes de la UPNA denuncia el "caos" provocado por el coronavirus

Actualizada 06/05/2020 a las 14:59

El Consejo de Estudiantes de la UPNA ha denunciado la situación "caótica" en la que tanto profesores y alumnos se encuentran a causa de la crisis provocada por la COVID-19, que ha provocado a su juicio una bajada en el nivel por la imposibilidad de hacer clases online "en condiciones".

Así lo asegura en una nota una de las alumnas del Grado de Economía, Nikita Iribarren, que admite que la situación varía según la carrera y que, a pesar de las "facilidades" proporcionadas por la UPNA, algunos profesores "no facilitan nada, ni ayudan, en cuanto a la resolución de dudas".

Desde el Consejo de Estudiantes se ha emitido un comunicado con diferentes propuestas para evitar "ciertas modificaciones y situaciones que se están dando" y que, en su opinión, "no deberían permitirse".

Entre estas sugerencias se pide tener en cuenta las "especificidades" de los estudiantes en cuanto a medios y situaciones personales y que se adapten de la manera "más óptima posible" y con el apoyo del estudiantado a la hora de tomar decisiones y flexibilizar las medidas.

Se incluyen también propuestas como la de "no aumentar peso de trabajos o exámenes ya realizados sin dar la opción de volver a hacerlo", quitar los mínimos de las guías docentes, "reducir el coste de las matrículas del año que viene" o incluso "cambiar el modelo de exámenes".

Según indica el Consejo de Estudiantes de la UPNA, el modelo presencial "no es compatible con la evaluación no presencial" y "la cantidad de medidas necesarias para poder asegurar que los estudiantes no usen apuntes durante la realización de la prueba son excesivas y, además, poco prácticas".

Una solución propuesta por el alumnado es replantear los exámenes de test para "que no descuenten si no se puede volver hacia atrás", mientras que para las prácticas prefieren trasladar el periodo a otro momento o continuarlo en verano, algo en lo que también incluyen la realización del TFG, unido a ellas.

Asimismo, aseguran que "el estado de alarma y la supresión de clases presenciales no puede suponer un recorte en las libertades individuales" y, por ello, consideran "inaceptable" que "la única actividad practicada por los estudiantes en todo el día" sea realizar trabajos de la universidad.

Por último, los estudiantes solicitan alargar el plazo para realizar el Compromiso de Estudios Online hasta ver "cómo evoluciona la situación actual" y, dado que algunas universidades de destino todavía no saben "qué asignaturas van a ofertar", exigen flexibilizar los plazos para presentar los requisitos solicitados.

Para poner en manifiesto toda esta situación, desde el Consejo de Estudiantes se ha creado un grupo de WhatsApp para coordinarse y "dar una respuesta conjunta" y comenzarán sus acciones en redes el próximo 7 de mayo en Twitter con el hashtag #LamentUPNA.