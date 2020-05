Guía práctica para hacer la declaración

05/05/2020 a las 06:00

La consejera de Economía, Elma Saiz, el director gerente de Hacienda, Óscar Martínez de Bujanda, y la directora del servicio de los impuestos de IRPF y Patrimonio, Marta Huarte, detallaron ayer las vías que se han puesto en marcha para que los ciudadanos puedan hacer la declaración en esta atípica campaña. No obstante, recalcaron que se irá analizando su desarrollo por si es necesario introducir cambios.

El contribuyente necesita saber cuál es su PIN. ¿Cómo lo consigue?

Para realizar todos trámites relacionados con la declaración de la renta, será necesaria la identificación del contribuyente mediante un certificado digital o su DNI+PIN (clave de acceso que figura en la pasada declaración de la renta). Como novedad de este año será posible obtener el DNI+PIN desde la web de Hacienda (www.hacienda.navarra.es) empleando una fórmula basada en la combinación de la fecha de nacimiento del contribuyente+ el CIPNA (Código de Identificación Personal Navarra que figura en la tarjeta sanitaria).

¿Quién tendrá la declaración ya hecha?

Hacienda ha confeccionado 200.561 propuestas de declaración en el caso de los contribuyentes de los tiene todos sus datos y no precisa una información adicional. A partir de mañana, las propuestas se podrán consultar a través de internet (www.renta.navarra.es o en euskera www.errenta.nafarroa.eus). Además, se habilitará un teléfono de información, el 948 106 106. Si el contribuyente comprueba que todo está correcto, no debe hacer nada. Si la declaración le sale a devolver, a partir del 11 de mayo podrá tener el dinero en su cuenta. Si discrepa del borrador, bastará con que elabore una nueva declaración.

¿Qué hago si Hacienda no me ha hecho la declaración?

Si no cuenta con un borrador de Hacienda o discrepa del que se le ha hecho, tiene tres vías para realizar la declaración. O la hace por internet o por el sistema Renta Guiada, en el que será Hacienda el que se la haga, o a través de una de las entidades colaboradoras y asesorías.

¿Cómo se hace la declaración por internet?

La declaración se realizará a través de la web www.renta.navarra.es o en euskera www.errenta.nafarroa.eus. Cuando el contribuyente acceda con su DNI+PIN, comprobará cómo figura y se descarga prácticamente toda su información fiscal. Sólo deberá incluir los datos y justificantes de la información adicional que no tenga Hacienda. El programa web le indicará cuál puede ser esa información adicional que falta. En caso de que tenga dudas sobre cómo completarla, podrá resolverlas en el teléfono 948 106 106. Si la declaración es negativa (a devolver), Hacienda iniciará “de inmediato” el proceso de pago al ciudadano.

¿En qué consiste la Renta Guiada?

Con este sistema, Hacienda realizará la declaración. El ciudadano deberá solicitar cita en los teléfonos 948 505 505 o 948 505 506. Le pedirán el DNI y el PIN, también del cónyuge si la declaración es conjunta, y un número de teléfono móvil. El contribuyente recibirá un mensaje sobre cómo y hasta cuándo enviar la documentación sobre su renta que le falta a Hacienda. Deberá enviarla al Registro General Electrónico del Gobierno, algo que será sencillo, destacó Huarte. Cuando haya entregado la documentación, recibirá un segundo SMS en el que Hacienda le confirmará si le hace la declaración dándole cita. En un tercer mensaje tendrá acceso a verla y comprobar si está bien.

¿Y si el ciudadano no tiene acceso a internet?

Martínez de Bujanda señaló que es algo que les preocupa. Indicó que la mayoría de pensionistas recibirán la declaración confeccionada. Hacienda confía en que los que no cuenten con internet tengan en su entorno familiar a personas que les ayuden. No obstante, no descarta reservar una parte de citas de la Renta Guiada para atender presencialmente esas situaciones.

¿Todos podrán hacer la declaración mediante Renta Guiada?

No podrán utilizar esta vía los contribuyentes “con especial capacidad económica” (a partir de 65.000 euros de ingresos por rendimiento de trabajo) y cuyas actividades requieran un asesoramiento cualificado.

¿Cómo presentar la declaración del Patrimonio?

Los plazos son los mismos, desde mañana 6 de mayo al 20 de julio. Como otros años, se presentará por internet, a través de un programa de ayuda que se descarga en la web. El año pasado hubo 8.896 declaraciones, que abonaron 38,82 millones de euros.