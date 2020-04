El Departamento de Educación reúne a la Mesa de Padres y Madres

Actualizada 27/04/2020 a las 18:15

El Departamento de Educación ha reunido este lunes a la Mesa de Padres y Madres de Alumnado de la Comunidad foral de Navarra para realizar un seguimiento del trabajo realizado durante el estado de alarma y la suspensión de la actividad docente presencial y recoger aportaciones de las apymas.



En el transcurso de la reunión de este órgano colegiado de información, estudio y seguimiento, se ha constatado el "respaldo general" de las asociaciones de padres y madres al contenido de las instrucciones para el tercer trimestre del presente curso, sobre todo en lo relativo a la flexibilización de los criterios de evaluación y de calificación, promoción y titulación.



Según ha trasladado el Gobierno de Navarra, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha expresado a los representantes de Herrikoa, Concapa, Britila, FAPACENA, Sortzen y la Federación de Ikastolas de Navarra (NIE), el "reconocimiento" del departamento a la labor de madres y padres y al esfuerzo del alumnado.



Además, les ha explicado aspectos del proceso llevado a cabo para la introducción del sistema de enseñanza a distancia, haciendo especial hincapié en las iniciativas introducidas para reducir la brecha digital.



Respecto a las instrucciones a los centros, Gimeno ha insistido en que todas ellas están orientadas a posibilitar que el alumnado no pierda curso por culpa de la pandemia del COVID 19.



Las asociaciones han coincidido en resaltar la importancia de prestar atención emocional al alumnado, apartado "traumáticamente" de las aulas, y varias de ellas han planteado al departamento la posibilidad de un regreso escalonado a los centros docentes, por ejemplo, de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, siempre que los expertos sanitarios lo permitan y contando con rigurosos protocolos de higiene y seguridad en el acceso a las aulas.



Algunas de ellas también han dicho que sería beneficioso para el alumnado poder vivir la sensación de un cierre presencial del curso escolar en el aula, si bien condicionado siempre a una garantía absoluta de protección frente al coronavirus.



El Departamento ha reiterado, a preguntas de varias apymas, que el curso acabará en junio y que no se abrirán los centros escolares en verano, si bien se están analizando escenarios de colaboración financiera con quienes quieran promover programas estivales en un contexto lúdico-pedagógico al aire libre.



El Departamento de Educación y las asociaciones de padres y madres presentes en la mesa han coincidido en la necesidad de que el sistema educativo navarro esté preparado ante una posible reactivación de la pandemia en un futuro próximo garantizando una docencia on line a todo el alumnado.



En la reunión han estado presentes los tres directores generales del Departamento y el presidente del Consejo Escolar de Navarra.