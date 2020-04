Las peluquerías, víctimas de la crisis y de la confusión normativa

25/04/2020 a las 06:00

Confusión e incertidumbre. Los casi 1.600 salones de peluquerías y salones de belleza de Navarra tienen sobrados motivos para estar preocupados. Sus ingresos se han quedado prácticamente a cero. El riesgo de contagio por coronavirus es más elevado que para otros profesionales. Las condiciones para volver a la normalidad son una incógnita. Y para colmo, las Administraciones todavía no les han aclarado cómo ofrecer los servicios “de primera necesidad” a domicilio para personas vulnerables y de movilidad reducida, lo único a lo que pueden dedicarse actualmente.



Casi 3.000 personas trabajan en Navarra en establecimientos de peluquería y belleza, dos tercios son autónomos y unos 900 asalariados, a los que se les ha aplicado ERTES. El estado de alarma ha pillado a las peluquerías en la mejor temporada del año debido a las bodas, comuniones y otros eventos. Los salones atendidos por una sola persona van a dejar de ingresar unos 5.000 euros mensuales. Los que tienen dos, unos 9.000 euros, según las primeras estimaciones de la Asociación de Peluquerías de Navarra. Cuando vuelvan a abrir no prevén recuperar esos niveles de facturación porque van a tener una menor demanda de servicios. Así, temen una merma añadida de ingresos que rondará los 9.000 euros anuales, comprometiendo la viabilidad de numerosos negocios.



La asociación ha enviado dos cartas al Gobierno de Navarra para que le resuelva dos dudas básicas: ¿qué servicios se pueden ofrecer a domicilio y cómo deben llevarse a cabo? ¿Qué medidas de seguridad deberán adoptar los salones cuando puedan volver a la actividad? De momento no han obtenido respuesta, explican.



El Real Decreto 463/2020 y sus posteriores modificaciones dejan claro que los salones deben cerrar al público porque sus servicios no pueden ofrecerse con la calidad de seguridad exigida. Sin embargo, se permite “el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio”. El Gobierno aclaró a posteriori que sólo se mantiene el servicio de peluquería a domicilio “para garantizar la atención e higiene de las personas más vulnerables o con movilidad reducida”. La asociación considera contradictorias estas manifestaciones, que han producido “confusión general tanto para los profesionales como para los clientes de los salones desde un principio”.



La asociación asegura que desde el 16 de marzo ha atendido más de un millar de consultas telefónicas de sus 300 asociados además de cientos de emails. “El peor enemigo en situaciones de incertidumbre es la desinformación, o peor aún, el exceso de información compartida y no contrastada”, comenta Mariví Larraya, secretaria general.



BÚSQUEDA DE MAMPARAS



La asociación se ha dedicado estos días a trasmitir información “puntual, filtrada y detallada de fuentes oficiales”, a la tramitación de ceses de actividad de los trabajadores autónomos, además de seguir con la actividad habitual. Ahora empezarán a tramitar las ayudas del Gobierno de Navarra para los autónomos. Respecto a los alquileres, desde la asociación se aconseja hablar con los propietarios y buscar acuerdos por escrito. “Algunos han aceptado carencias en los pagos y rebajas de la cuota de marzo”, comentan. Otros establecimientos tienen que afrontar hipotecas y créditos. Se les explica las opciones que tienen para lograr liquidez a través del ICO o productos financieros.



Todo ello sin perder de vista los preparativos para la vuelta a la actividad. ¿Qué medidas de seguridad deberán adoptar para garantizar la seguridad de los clientes, ofreciéndoles confianza en el servicio y para los propios autónomos y trabajadores de los salones? Es una gran incógnita. “La mayoría de los salones son locales pequeños, de unos 50-80 metros cuadrados, y para mantener las medidas de seguridad exigibles, no se sabe cómo se va a poder actuar”, comenta Mariví.



La asociación ha empezado a contactar con empresas suministradoras para pedir información de presupuestos de mamparas o separadores, pero no van a dar el paso de hacer inversiones si desde la Administración no aclaran cómo deben adecuar los locales. También está buscando proveedores de equipos EPIS, pantallas faciales, toallas desechables, kimonos, mascarillas, patucos, sprays y otros elementos de protección, pero está complicado.

Un confinamiento de tutoriales, tintes, cortapelos y algún chandrío

El confinamiento se alarga pero la vida sigue y el pelo crece, unos dos dedos por mes. Bien lo saben las mujeres acostumbradas a acudir cada dos o tres semanas a hacerse el tinte o cortarse las puntas. Los peluqueros ven con inquietud cómo muchas de ellas tiran de tutorial y de productos comprados en supermercados. “No quieren que nadie les vea la raya pero no tienen inconveniente en colgar fotos brocha en mano frente al espejo”, comentan. Por el lado masculino, se han disparado las ventas de máquinas cortapelos. “Como alguno le coja gusto a ir con la cabeza al uno, ya no va a querer volver a la peluquería”, añaden.



Desde la Asociación de Peluqueros de Navarra piden prudencia a los clientes a la hora de aplicarse ellos mismos los tintes y otros tratamientos capilares. “Cuando podamos abrir las peluquerías seguro que tenemos que arreglar más de un entuerto”, comenta el presidente de la asociación, Ángel Miguel Romo, veterano del sector, que regenta AM Peluqueros en la avenida Carlos III. Roma admite que tiene un nutrido grupo de clientes que le han pedido cita. “Pero sabemos que ya no va a ser como antes. Vamos a perder clientes y otros vendrán con menos frecuencia”, admite.



Las condiciones de trabajo es otra de las preocupaciones. “Ya antes del estado de alarma los salones de belleza extremamos las medidas higiénicas. Eso supone que un servicio que de normal dura 30 o 40 minutos ahora nos llevará una hora para desinfectar todo entre cliente y cliente”, explica Ángel Miguel, que todavía no se hace a la idea de cortar los flequillos con guantes y pantalla protectora. Lo mismo ocurre con otros tratamientos de belleza, como las limpiezas faciales. Y tal como está el panorama, nadie se va a atrever a subir los precios, añade. Ángel Miguel Romo tiene 55 años y está en la profesión desde los 16. También lleva un cuarto de siglo en cargos directivos de la asociación. “El sector lleva muchos años sin levantar cabeza -comenta-. Después de sufrir la crisis financiera llegó el mazazo de la subida del IVA al 21% en 2012. Y también la irrupción de las cadenas low-cost. Ahora toca sufrir pero vamos a poner todo de nuestra parte para ofrecer el mejor servicio”.