UPN apoyará la prórroga del estado de alarma pero Esparza pide a Sánchez que no genere más desconcierto

Actualizada 20/04/2020 a las 17:05

UPN apoyará este miércoles en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo que va a solicitar el presidente del Gobierno. Así lo ha trasladado el presidente regionalista, Javier Esparza, quien, no obstante, ha pedido a Pedro Sánchez que “sus decisiones no generen más desconcierto en los ciudadanos”.



Esparza ha manifestado que “UPN mantendrá la posición responsable de apoyo al Gobierno de España que ha tenido desde el comienzo de esta grave crisis”. En su opinión, “se trata de buscar entre todos lo que sea mejor para el conjunto de los españoles”.



Esparza considera que, “si bien estamos viendo resultados esperanzadores en el control de la pandemia, la situación de confinamiento ya nos empieza a pesar a todos”. En este sentido, el presidente de UPN reclama que el Gobierno proporcione a los ciudadanos mensajes claros y concretos. “En situaciones tan complejas y sensibles, los ciudadanos reclaman certezas, claridad y que se les diga la verdad. Lo peor que se puede hacer es generar más alarma y desconcierto. Por ello es más necesaria que nunca la concreción en cada medida que pretenda implementar el Gobierno y que no se dé pie a especulaciones que no ayudan para nada”, ha manifestado.



Asimismo, para el presidente de UPN, “el mejor camino para la aplicación efectiva de las medidas que se aprueban pasa por dotarse de mecanismos que garanticen una mayor y mejor coordinación”. Para ello, Esparza reclama a Sánchez que “el Gobierno de España trabaje en una mayor implicación de las administraciones autonómicas y municipales, participando estas en la elaboración de protocolos y estrategias conjuntas”. En su opinión, además, “ello implica trasladar con anticipación las medidas a las instituciones u organismos afectados, de manera que puedan preparare o adelantarse asegurando una efectividad en su cumplimiento”.



Por último, Javier Esparza ha manifestado que “el Gobierno debe corregir los errores que se han cometido hasta ahora, como lo relativo a la compra y distribución de material de protección adecuado o la coordinación de las cifras de contagiados y fallecidos”.



VOTO FAVORABLE DE UPN A LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEO AGRARIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO



En relación con el Real decreto-ley de medidas urgentes en materia de empleo agrario que también se va a debatir en el pleno del miércoles en el Congreso, el presidente de UPN ha destacado que “Navarra es una comunidad con un sector primario y una industria agroalimentaria con mucho peso dentro de nuestra economía, de los que depende en gran medida nuestro presente y nuestro futuro, pero también es muy relevante por nuestra contribución alimentaria al conjunto de los ciudadanos de este país”, ha afirmado.



“Por ello, todas las medidas encaminadas a solucionar problemas para el sector derivados de la situación actual serán tenidas como positivas por Unión del Pueblo Navarro”, ha anunciado.



Asimismo, Esparza también ha adelantado el voto favorable de su formación en caso de que finalmente se debata el Real decreto-ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.