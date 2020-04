Industria y construcción retoman hoy la actividad con ritmo lento e incertidumbre

14/04/2020 a las 06:00

Miles de empresas y negocios en toda Navarra se enfrentan este martes a su particular prueba del nueve. Tras el cierre decretado por el Gobierno central a toda actividad no esencial entre el 30 de marzo y el 9 de abril, trabajadores, directivos y empresarios intentan desde primera hora recuperar en la medida de lo posible sus rutinas, un arranque al ralentí obligado por las estrictas medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud laboral. Los sindicatos llevan días aleccionando a sus delegados para supervisar si se respetan los protocolos diseñados por los servicios de prevención a partir de las directrices del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Según los testimonios recogidos, pymes y microempresas han hecho esfuerzos titánicos durante la última semana para adquirir mascarillas, guantes y gel desinfectante, productos de difícil acceso por la altísima demanda que hay y cuyos precios se han disparado. En algunos casos se han adquirido directamente a través de farmacias a precios hasta seis veces superiores a los habituales. Pese a ello, los sindicatos destacaban que en algunos centros de trabajo no habrá suficiente número de mascarillas o se agotarán en pocos días, lo que, en el caso de que no pueda garantizarse una distancia de dos metros junto al resto de medidas de seguridad, podría obligar a mantener el cierre.

El mayor reto lo afrontan sin duda la industria y la construcción, donde el teletrabajo es inherentemente incompatible con la actividad desarrollada. En estos sectores, nadie espera una rápida vuelta a la normalidad. La sensación generalizada entre patronal y sindicatos es que el pulso económico se retomará lentamente con reaperturas espaciadas a lo largo de los próximos días. El ritmo productivo tampoco será el acostumbrado antes de la pandemia, ya que la mayoría de las empresas trabaja con pedidos a la baja y unas expectativas poco favorables para los meses venideros. Tampoco ayuda el temor a las consecuencias de una fortísima recesión que todos dan ya por inevitable.

Pese a todas estas dificultades, prevalece el impulso de volver a una relativa normalidad en cuanto sea posible. Las empresas de construcción han dado prioridad al cumplimiento de los protocolos de prevención colectiva, aquellos que no requieren el uso de equipos de protección individual, mientras que en la industria ha optado por escalonar la entrada y salida del personal en pequeños grupos para evitar aglomeraciones, restringiendo también el acceso a zonas comunes y aumentando la ventilación de los espacios cerrados, y reducir el contacto interpersonal entre los operarios de montaje, que mayoritariamente estarán obligados a llevar mascarilla durante toda la jornada.

José Antonio Sarría, Presidente de la CEN

“Necesitamos prepararnos cuanto antes para la terrible recesión económica que se avecina”

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, de vuelta en casa tras un ingreso hospitalario por covid-19, reconocía que la reactivación “será progresiva”. “Habrá que empezar despacio y algunas actividades tendrán que esperar a abrir si no pueden impedir el riesgo de contagio”, resumía. Además, pedía un esfuerzo conjunto de empresarios y trabajadores para hacer frente “cuanto antes” a “un momento nunca antes conocido” debido a la “terrible recesión económica” que se avecina.

Lorenzo Ríos FICa-UGT

“La construcción va a repuntar rápido, pero el sector auto presenta muchas incertidumbres”

Para el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Lorenzo Ríos, la reactivación será “muy variable”. En la construcción preveía una salida “rápida”, mientras que la parada “en seco” del sector auto, que representa la tercera de la actividad industrial en Navarra, llevará a una recuperación gradual con “muchas incertidumbres”. Ríos se mostraba tajante respecto al cumplimiento de los protocolos de seguridad: “Si no se garantiza la salud en el trabajo, existe el deber moral de parar y así lo vamos a exigir”.

José Manuel Romeo, Industria CC OO

“La producción de Volkswagen Navarra va a marcar el son para el resto del sector auto”

“El sector auto va a recuperar su actividad al son de Volkswagen Navarra, cuya producción habrá que ver si es la anunciada”, destacaba ayer José Manuel Romeo, secretario general de la Federación de Industria de CC OO. Respecto a la disponibilidad de mascarillas, apuntaba que le constaba que la mayoría de empresa tenían, pero añadía que había dudas de si habrá suministro suficiente conforme se vayan usando. En cualquier caso, consideraba que las limitaciones de personal y el propio mercado obligarán a ir a un ritmo “suave”.

Jokin Arbea, Industria ELa

“Vamos a ser muy exigentes para que prevalezca la salud sobre el interés económico”

El portavoz de ELA del sector industrial, Jokin Arbea, señalaba ayer que se estaba “discutiendo mucho” con las direcciones de las empresas porque no todas disponían “de medios de protección adecuados” o suficientes equipos de protección individual “para evitar los riesgos y cumplir las directrices del Gobierno de Navarra y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra”. Adelantaba que ELA iba a ser “muy exigente” en esos centros de trabajo para que prevaleciera la salud de las plantillas “por encima del interés económico”.

Jon Ander Goñi, Industria LAB

“No hay órdenes claras por parte del Gobierno de Navarra de cómo actuar si no hay acuerdo”

Desde LAB, su portavoz en el sector industrial, Jon Ander Goñi, aseguraba que afrontaban la jornada de reactivación “a la expectativa” debido a que no se habían proporcionado por parte del Gobierno de Navarra “órdenes claras de cómo actuar” en las empresas. “Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra hay un criterio de que las medidas deben ser acordadas con la parte social, pero no se prevé nada concreto en caso contrario. Vamos a estar muy vigilantes y donde no se consiga nos plantaremos”, manifestaba.

