Bariáin (UAGN): “Peligran las hortalizas de verano como tomate y pimiento”

08/04/2020 a las 06:00

El campo navarro abastece en estos momentos gran número de establecimientos de alimentación. Este martes, el ministro del ramo, Luis Planas, anunció que, de forma excepcional, permitirá “compatibilizar la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral con el desempeño de tareas agrarias”. El presidente del principal sindicato agropecuario, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, explica su opinión de las medidas y señala que, aunque de momento, se está salvando las campañas actuales “peligran” las plantaciones de hortalizas como tomate y pimiento que se realizan a finales de abril y mayo.



¿Qué opina de las medidas anunciadas por el ministro Luis Planas?

Estupendas si con ellas desde el Servicio Navarro de Empleo se cubre la demanda que hagamos de trabajadores.

No me ha contestado.

Si la oferta cubre la demanda no hay problema. Pero hay una cosa criticable: el tema de la movilidad. La medida dice que los trabajadores deben ser del mismo municipio o de colindantes, de proximidad. Avanzo que habrá puestos de trabajo que no se puedan cubrir con gente del pueblo ni de pueblos cercanos. Tiene que haber un margen de flexibilidad en cuanto a las distancias. En este momento hay temporeros que se trasladan con un documento del agricultor 30 o 40 kilómetros y más. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Nos va a recortar la distancia? Si eso se limita, ¿qué va a pasar? Hace falta aclarar a cuántos kilómetros limita el desplazamiento de los trabajadores.



¿No se concreta?

No. Y volvemos a la pregunta del millón. Al principio del estado de alarma tuvimos problemas porque no se aclaraba cómo se debían trasladar los trabajadores hasta las fincas agrícolas. El ministerio tardó una semana en responder. Ahora, otra vez. La primera pregunta que se van a hacer los agricultores es cuántos kilómetros se pueden desplazar los temporeros. No entiendo cómo pudiendo poner la solución antes que el problema no lo hacen. Es una pregunta básica.



Se permite contratar a desempleados para trabajar en el campo. ¿Habrá gente dispuesta a ir?

Entiendo que la labor del Servicio Navarro de Empleo (SNE) es incentivar a la gente a que acepte estas ofertas de trabajo. Nosotros demandaremos mano de obra y si la oferta no se corresponde entiendo que el fracaso del SNE será absoluto. Pero vamos a pensar en positivo, que la gente en desempleo irá a trabajar porque, de hecho, están obligados a aceptar las ofertas. Si no la cubre, es que el sistema falla.



Agricultores se han quejado en alguna ocasión de que hay personas enviadas por el SNE y que rechazan este tipo de trabajo.

Todo el mundo trabaja por un salario. Trabajar por una ayuda y un salario es bastante incentivador. Veremos.



Se lo pregunto de otra manera. ¿Cómo ha sido la experiencia de agricultores que han recurrido al SNE en campañas pasadas?

No muy positiva, la verdad, pero entendemos que de los errores se aprende. Los errores se corrigen, máxime cuando es una administración. Nosotros vamos a apostar porque salga bien. Si no el SNE tendrá un problema.



Y los agricultores.

Por supuesto. Y la sociedad . No nos olvidemos. Estamos en un momento crítico en el que el agricultor va a optar por plantaciones de hortaliza de verano si tiene gente y no tiene problema de mano de obra. Si hay problemas, pues muchos cambiarán de planes y pondrán maíz ahora en mayo que es un cultivo que no necesita mano de obra y lo venderán para alimentación animal. Pero vamos a pensar que todo va a ser producción y lineales llenos de hortaliza navarra en las tiendas.



¿Está tirando de ironía?

No, no. Digo lo que me gustaría que fuese.



El anuncio de Planas habla de compatibilizar trabajo en el campo con prestaciones de carácter social. ¿Quiénes cobran la renta garantizada podrán trabajar en el campo sin perder la ayuda?

No lo sé. Eso lo debe contestar la consejera de Asuntos Sociales. Si pueden, nosotros encantados de la vida. Cuanta más mano de obra haya en el sector, mejor.



Planas cuantifica la demanda de mano de obra entre 75.000 y 80.000 temporeros. ¿En Navarra, de cuántos hablamos?

En esto momentos estamos aún cuantificando esa demanda. Hay también empresas agroalimentarias que necesitan mano de obra para sus propias plantaciones. Ronda las 4.200 contrataciones en abril mayo.



¿Para qué cultivos?

Para las plantaciones de las hortalizas de verano como tomate, que es una campaña muy importante para la agroindustria, pero también de pimiento y de cebolla, entre otros cultivos, que se hacen ahora en abril y mayo. Hacia final de junio y de julio se planta alcachofa y también se empieza con el bróculi y coliflor. También se necesita para trabajos en viña y para ‘aclareos’ en frutales y en su recogida, aunque es cierto que la fruta no ocupa mucha superficie.



Se oye que hay cosechas que se están perdiendo por falta de temporeros. ¿Ocurre en Navarra?

De momento, no. Con problemas puntuales pero se está recogiendo lo que hay en el campo, como las últimas hortalizas de invierno. Ahora estamos en plena campaña del espárrago. En general, va bien, porque los temporeros de Jaén ya habían subido para cuando se declaró el estado de alarma, aunque puede haber algún problema puntual. Peligran, como he dicho, las hortalizas de verano.



El mayor problema en los últimos días ha sido la movilidad de trabajadores. Hubo momentos tensos, con multas. ¿Resuelto?

Sí. Hay que reconocer el esfuerzo del sector que se ha adaptado a las medidas de seguridad impuestas. Como siempre, aunque eso supongan más costes añadidos como el tener que estar haciendo mil viajes para llevar y traer a temporeros hasta la finca, etc. Estamos concienciados y cumpliendo.



¿Qué equipos de protección necesitan para los trabajadores?

Si son tratamientos se necesitan buzos similares a los que se usan en hospitales. Son Equipos de Protección Individual, pero lo más habitual son guantes y mascarillas.



¿Disponen de suficientes unidades?

El tema de las mascarillas y guantes nos está costando encontrar, sobre todo las primeras semanas porque nos las pedían de residencias de mayores y de centros de salud. ¿Difícil? Si es difícil para un Gobierno imagínese para un agricultor, aunque alguno me consta que ha conseguido. Lo estamos intentado hacer lo mejor posible.