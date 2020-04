Actualizada 02/04/2020 a las 14:12

En las últimas horas se han producido once muertes por coronavirus que elevan a 141 los fallecidos en Navarra y se han contabilizado 185 positivos más, lo que supone un 7,4% respecto al día anterior y refleja por quinto día un incremento inferior al 10%, que sitúa la cifra total en 2.682.



Estas cifras reflejan que por quinto día consecutivo el porcentaje del incremento por debajo del 10%, ha destacado en rueda de prensa la consejera de Salud, Santos Induráin.



En cuanto a los fallecidos ha señalado que el rango de edad se sitúa entre 57 y 99 años, con media de 82 años.



Del total de positivos desde el inicio de la pandemia, 1.181 han precisado hospitalización, en el momento actual 700, y 108 personas han requerido ingreso en unidades de cuidados intensivos, de los que 89 continúa ingresadas.



El número de personas curadas ha pasado en las últimas horas de 236 a 278.



Del total de pacientes prácticamente un 60% se encuentran en seguimiento domiciliario realizado por profesionales de Atención Primaria, según Induráin, que ha destacado que aumenta la hospitalización a domicilio, con un 4,5% de pacientes atendidos en esta modalidad.



Entre los profesionales del sistema sanitario, los positivos alcanzan el 3,1%, un total de 259. Según datos del miércoles relativos al Servicio Navarro de Salud, entre los casos positivos se encuentran 93 facultativos de un colectivo de 1.900, (5%), de diplomados sanitarios en Enfermería son 75, de un colectivo de 3.500 ( 2%), a ellos se suman 31 técnicos y auxiliares y 60 de otros estamentos.



La incidencia acumulada por cada 100.000 casos en Navarra es de 336.28, por encima de la media nacional que se sitúa en 197,96, según los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad en su página web.



En su comparecencia la consejera ha remarcado que por quinto día consecutivo nos encontramos por debajo del umbral de crecimiento del 10% y en es sentido ha recordado que hubo días de aumentos del 50% respecto al día anterior, a finales de marzo la cifra se estabilizó en el 20% y desde el 29 se reduce el porcentaje por debajo 10%.



Al respecto ha comentado que esperan en los próximos días estar en disposición de confirmar esta tendencia.



En ese contexto ha destacado que se han realizado unos 7.000 test, una media de entre 400 y 500 diarios, y se ha reforzado la atención en el ámbito sociosanitario.



Induráin ha explicado que cuando se diagnostica un caso posible, el de aquel paciente que tiene síntomas respiratorios que hacen aconsejar el aislamiento, se le atiende "igual que cuando tiene un PCR positivos. Las medidas son las mismas si está confirmado o es caso posible".



Al respecto ha precisado que la detección del PCR permite una gestión más eficaz desde el punto de vista de la logística, mejora la capacidad organizativa de los centros y la aplicación de los protocolos y al mismo tiempo reduce los aislamientos cuando la prueba resulta negativa.



Por otra parte, ha comentado que cuando fallece una persona considerada "caso posible", no se les realiza la prueba post mortem y en el certificado de fallecimiento se especifica como "posible infección de coronavirus o COVID 19 no confirmado". Actualmente esto no computa porque "los casos probables no entran entre los casos de afectados por coronavirus", ha agregado.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.