El Gobierno de Navarra autoriza conceder 5,2 millones en ayudas para Tasubinsa y Elkarkide

Actualizada 01/04/2020 a las 14:22

El Gobierno foral ha acordado la concesión directa de subvenciones por un total de 5,2 millones de euros, lo que supone 337.185 euros más que en 2018, a Tasubinsa y Elkarkide para sus proyectos de centros ocupacionales en este año 2020, un total de 15 centros con 815 plazas para personas con discapacidad o enfermedad mental.



El Ejecutivo ha aprobado esta autorización, que supone una excepción a la suspensión de plazos administrativos establecida por el Real Decreto que declaró el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, debido al carácter específico de estas dos entidades y los grupos de personas "tan sensibles a las que dirigen sus actividades, con discapacidad y con enfermedad mental".



Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno su vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, quien ha recordado que en ese Real Decreto se incluye la excepción “cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo”.



Así, la empresa Tasubinsa recibirá 3,4 millones de euros para desarrollar su proyecto de centros ocupacionales de personas con discapacidad, y Elkarkide, 1,8 millones para su programa de centros ocupacionales de personas con enfermedad mental. Ambas instituciones ofrecen entono a 815 plazas en 15 centros.



En concreto, Tasubinsa contará con esos 3,4 millones para atender a más de 600 personas con discapacidad intelectual en sus 11 centros ocupacionales que tiene repartidos por la geografía navarra: Elizondo y Lakuntza en la zona norte; Ibaiondo (San Jorge), Orkoien, Beriáin y Burlada en la Comarca de Pamplona; Tafalla, Villatuerta y Sangüesa en la zona media, y San Adrián y Tudela en el sur.



Para atender a estas personas, Tasubinsa cuenta con un total de 94 profesionales.



Tasubinsa es una empresa privada de utilidad pública sin ánimo de lucro, que en sus centros presta servicios de terapia ocupacional a las personas que, por el deterioro cognitivo y funcional originado por su discapacidad temporal o permanente, no pueden integrarse en una actividad laboral, sea centro especial de empleo o empresa ordinaria.



Estos servicios se concretan en la realización de una serie de actividades ocupacionales, formativas, de carácter prelaboral, de estimulación cognitiva, de autonomía personal y de desarrollo social, adecuadas a las características de las personas atendidas en los centros ocupacionales.



En cuanto a Elkarkide, los 1,8 millones de ayudas aprobados hoy le permitirá ofrecer 215 plazas para personas con trastorno mental grave en cuatro centros ocupacionales ubicados en los centros de Aranzadi (65 plazas) e Iturrama (40 plazas) de Pamplona; en Lizardi, de Noáin (80 plazas), y 30 plazas en el centro Las Labradas de Tudela.



Elkarkide se dedica a la creación, promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de centros, servicios y programas dedicados a la rehabilitación, recuperación e integración de personas afectadas por enfermedad mental; apoyo y asesoramiento a entidades incluidas en este ámbito de actuación.



También secunda la labor científica y terapéutica que desarrollan las corporaciones públicas, asociaciones y cualquier tipo de entidad, y realiza proyectos de investigación. Además, esta institución procura la incorporación sociolaboral de personas en situación de exclusión social y la prestación de los servicios tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedad mental.



Su programa está orientado a personas que padecen trastorno mental grave, con bastantes años de evolución, que requieren una atención personalizada, frenar el deterioro cognitivo, físico y relacional.



En los centros ocupacionales se realizan actividades ocupacionales, formativas, de carácter pre-laboral y de desarrollo social para estas personas, dado que no pueden integrarse en una actividad laboral, sea centro especial de empleo o empresa ordinaria.