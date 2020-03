Actualizada 25/03/2020 a las 15:31

Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, ha confirmado que está contagiado por coronavirus. Es el segundo consejero del Ejecutivo foral que confirma el positivo, tras Manu Ayerdi. También confirmó su contagio el director general de Salud, Carlos Artundo.

El propio Santos lo ha confirmado en sus redes sociales: "Me acaban de confirmar que soy positivo. Estoy bien. Entre el Covid-19 y yo ahora hay algo personal. Jarraituko dut lanean, hala ere. Asko dago egiteko. Guztien artean lortuko dugu zalantzarik gabe. Y no me pierdo el aplauso de las 20.00, aunque sea desde una habitación".

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación.