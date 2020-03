Guía de la nueva prestación para los autónomos

22/03/2020 a las 06:00

El Gobierno de España ha aprobado una nueva prestación extraordinaria para autónomos con la idea de paliar, al menos en parte, los efectos negativos que sobre sus negocios está teniendo la pandemia del coronavirus que ha obligado ya a cerrar a muchos ellos. La Seguridad Social ha editado una pequeña guía con preguntas y respuestas para entender cómo funciona esta prestación e intentar resolver dudas. Son estas:



1. ¿Quién puede solicitar la prestación?

Cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma por el coronavirus.



Hay que recordar que están suspendida la actividad de todos los locales de hotelería, ocio y restauración, así como la mayoría del comercio minorista excepto tiendas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.



También tienen derecho a esta prestación los autónomos cuya facturación este mes caiga un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.



2. ¿Hay que tener algún periodo mínimo de cotización para acceder a ella?

No hay que tenerlo. Para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización exigido para otras prestaciones. Tan sólo es necesario estar de alta en alguno de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.



3. ¿Se puede acceder a la prestación teniendo una deuda con la Seguridad Social?

Sí. La Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, que ingresen las cuotas debidas en un plazo de treinta días. Una vez producido el pago, se podrá acceder a esta prestación.



4. ¿Pueden pedirla los autónomos que tienen trabajadores a su cargo?

Sí. Los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden presentar un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para sus trabajadores y solicitar esta prestación extraordinaria.



5. ¿Quién no ingrese no paga cotizaciones?

Esta nueva prestación va más allá, según concreta la Seguridad Social. La prestación consiste en que quien cause derecho a ella no solo la cobrará, sino que además no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado.



6. Si cesan actividad, ¿tienen que renunciar a la tarifa plana?

No. En este sentido, el decreto del Gobierno central indica que el tiempo que se perciba esta prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado, por lo que podrán solicitarla los autónomos que estén recibiendo estas ayudas y no perderán las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad.



7. ¿Qué ocurre con los autónomos obligados a trabajar, como los taxistas?

Podrán acogerse, en su caso, a la prestación si acreditan la caída en la facturación de al menos un 75%. Si acreditan la reducción de sus ingresos en el 75% previsto, no habría ningún problema en compatibilizar la prestación y la actividad.



8. ¿Cómo se va a reconocer la pérdida de facturación a quién tribute por módulos?

El Gobierno responde: “Estamos estudiando cómo adaptar esta prestación para aquellos autónomos que no están obligados a emitir factura”.



9. ¿Cuánto dinero supone esta prestación?

El dinero será el equivalente al 70% de la base reguladora por la que cotice el autónomo. Esto significa que, cuando se haya cotizado por cese de actividad durante al menos doce meses, el importe es el 70% de la base reguladora, pero quien haya cotizado durante menos tiempo, también tendrá derecho a un 70% de la base mínima de cotización del colectivo al que pertenezca el trabajador. Hay que recordar que la base reguladora mínima es de 944,4 euros este año 2020, así que el 70% asciende a un total de 661,08 euros. La mayoría de los autónomos en España cotizan por la base mínima.



10. ¿Durante cuánto tiempo se percibirá la prestación?

Durante un mes, con posibilidad de ampliación hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.



11. ¿Desde cuándo se puede solicitar esta prestación?

En el caso de los autónomos cuyo negocio se ha visto obligado a cerrar por la declaración del estado de alarma desde el 18 de marzo, fecha de la entrada en vigor del decreto. En el caso de los que tienen que presentar documentación acreditativa de la caída de facturación mensual, desde el momento en que puedan presentar dicha documentación.



12. ¿Cómo se puede solicitar?

El Gobierno de Navarra recomienda enviar la solicitud de cese a la mutua con la que cada autónomo formalizado el documento de adhesión mediante las indicaciones o formularios puestos a disposición por cada una de ellas.

