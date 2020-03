Madoz (Fluitecnik): "Se ha desmadrado el tema y si no se toman medidas lo pagaremos"

Actualizada 04/03/2020 a las 19:50

El director de Desarrollo de Negocio en China y consejero delegado de la empresa navarra Fluitecnik, Alberto Madoz, se muestra pesimista con respecto a la evolución del coronavirus porque "se ha desmadrado el tema" y "si no se tomen medidas lo pagaremos" en cifra de contagios y en términos económicos.



Madoz ha intervenido este miércoles en una jornada sobre el impacto del coronavirus organizada por la Cámara de Comercio, entidad que lo define como "un nuevo shock" por la pérdida de confianza que genera en consumidores y empresas, que se traduce en caídas de las bolsas, y que puede reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020, según la OCDE.



Consecuencias que según la Cámara también podría sufrir la Comunidad Foral ya que el mercado chino representa el 1,25% de sus exportaciones y el 6,4% de las importaciones, fundamentalmente bienes de equipo, componentes de automoción y materias primas, aunque la incidencia del coronavirus puede llegar además por los principales socios comerciales de las empresas navarras, Francia y Alemania.



Con este escenario marcroeconómico, y a pocos días de viajar a China, donde sabe que quedará en cuarentena en un hotel, pero "si tardo más en ir no me dejarán entrar", Alberto Madoz considera que a falta de medidas de la UE para todo el territorio es el Gobierno de España el que tiene que tomarlas para su país "y ya vamos muy tarde, hemos perdido tres semanas preciosas".



Ha destacado así declaraciones a Efe que medidas como el cierre de ciudades y el bloqueo de transportes en China han sido duras pero "están dando resultados" y apunta que en la zona donde se localiza Fluitecnik, en la ciudad de Tianying, llevan ya" seis días consecutivos sin ningún nuevo contagio" y en el conjunto del país se registra "un descenso importante".



Al respecto Madoz subraya que "los puertos ya han empezado a moverse", en dos semanas calcula que el tráfico portuario será normal y "a finales de mes estará normalizada la situación" en toda China, lo que sin duda "ayudará de manera importante" a las empresas navarras que mantienen relaciones comerciales con el país asiático.



La razón a su juicio es que "no tendrá ya mucho sentido mantener el bloqueo con el impacto que tiene" para los negocios y la economía si mejora la situación sanitaria, ya que son muchas las pequeñas empresas que han tenido que cerrar al no poder hacer frente a los costes con la producción parada y las grandes soportan "lo que no está asumiendo el Gobierno".



Mientras en España "ni siquiera se está controlando a los que vienen de fuera", critica este ejecutivo navarro, y añade que a las autoridades les "da miedo" tomar medidas como la suspensión de eventos pero "el riesgo que estamos corriendo es tremendo" y de la actual fase de contención "veremos a dónde llegamos".



Y en este sentido señala que "en dos o tres semanas se puede llegar a niveles de contagios muy altos", a "un punto de emergencia", y en tal caso, en una situación de emergencia, no solo habrá que responder con medidas "aunque duelan", como en lugares de afluencia de turistas con motivo de la Semana Santa, sino que las competencias de las comunidades autónomas en materia sanitaria "ya no valen".



La preocupación de Madoz por la falta de decisiones la comparte la Asociación de Amigos de China en Navarra, cuya secretaria, Marina Yu, ponente también en la jornada, ha comentado a Efe que su país "está ya bastante bien" y "con el virus bastante controlado" gracias a las medidas que ha tomado el gobierno chino, pero sin embargo a juicio de sus compatriotas las que toman las autoridades españolas "no parecen tan adecuadas".



Según Yu se trata de dos enfoques para un mismo problema y así en China se habla del porcentaje de personas contagiadas por el coronavirus y en España "se quiere transmitir tranquilidad porque el porcentaje de mortalidad es menor que el de la gripe".



A esta diferencia sobre dónde radica la importancia de la epidemia, los ciudadanos chinos afincados en Navara suman una segunda preocupación relacionada "con la capacidad" del sistema sanitario en recursos humanos y materiales si surge un brote de contagios importante, explica Yu, que recuerda cómo en su país han sido capaces de levantar un hospital con su personal en unos días.



"Es una situación de preocupación por la comparación", dice, y agrega que sus compatriotas se sienten además inseguros por no conocer muchos de ellos el castellano, lo que les hace temer por ejemplo si podrán entenderse con el 112 llegado el caso, para el que muchos ya están preparados con mascarillas en sus domicilios por una cuestión cultural, de "respeto" a su salud y la de los demás.