Actualizada 01/03/2020 a las 09:29

¿Hay habitaciones específicas para estas enfermedades infecciosas en el Complejo Hospitalario de Navarra?

Sí. Estarían indicadas para pacientes que necesiten una intervención, tratamiento o prueba que generase aerosoles, como una intubación. Las reservamos para esos pacientes. Hay 3 en el CHN con presión negativa y 3 en Tudela. Quiere decir que la presión dentro de la habitación es menor que la que hay fuera y dificulta que cualquier partícula en suspensión en el aire salga fuera de la habitación. También tenemos la posibilidad de activar boxes en la UCI con presión negativa para pacientes que necesitasen cuidados intensivos.



¿Se prevé disponer de alguna planta para aislamiento?

Eso estaba previsto para enfermedades infecciosas de alto riesgo, como el ébola. No es el caso del coronavirus. En principio, si los pacientes precisan cuidados estándar irían a las plantas de Medicina Interna o Neumología, a habitaciones individuales en aislamiento.



¿Se han comprado buzos o mascarillas para sanitarios?

Se compraron todos los equipos en enero. Se hizo una previsión que incluye los tres niveles de intervención: paciente y acompañante en fase de estudio, cuando un profesional atiende al paciente (con mascarillas de nivel superior FFP2 unidas a una bata resistente a fluidos) y un tercer nivel para intervenciones que generen fluidos (mascarillas FFP3 con batas más impermeables). Hicimos un aprovisionamiento de mascarillas, batas y guantes, adelantando la compra de seis meses de uso habitual para no tener un stock excesivo de material. Estamos preparados y se trabaja con el Ministerio para realizar compras centralizadas de material en caso de que fuese necesario y para aperturas de camas similares al plan invernal.



¿El coronavirus se contagia más que la gripe?

El nivel de contagio no es mayor que la gripe y las vías de contagio son similares. Tenemos infecciones en nuestro entorno con más capacidad de contagio.



Te puede interesar

Te puede interesar