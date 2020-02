“Si no hay síntomas de coronavirus, no se contagia”

Actualizada 27/02/2020 a las 07:26

Cerca de 300 personas llenaron ayer por la tarde el salón de actos del IES Navarro Villoslada para escuchar la charla de responsables del departamento de Educación y Salud con el fin de tranquilizar a las familias, informar sobre los pasos que se pueden dar en los próximos días y despejar cualquier duda. La mayoría de los asistentes eran padres y madres de los 130 alumnos de 2º de Bachillerato que desde el pasado viernes, acompañados por seis profesores, visitan Italia como viaje de estudios y que regresarán mañana de madrugada por vía marítima (Roma- Barcelona), después de que uno de los chicos fuera ingresado ayer en Roma tras presentar “fiebre y malestar en la garganta”. “Las autoridades sanitarias consideran que las posibilidades de que tenga coronavirus son prácticamente nulas y se ve más probable que el cuadro responda a unas anginas”, apuntaron las autoridades. Entre ellos, el jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Aurelio Barricarte, que fue quien protagonizó la mayor parte de las declaraciones. Le acompañaron los directores generales de Educación, Gil Sevillano y Formación Profesional, Tomás Rodríguez Garraza, así como la directora gerente del Instituto de Salud Pública, Marian Nuin.



Tras explicar en qué consiste el coronavirus, cómo se contagia y las medidas preventivas, Aurelio Barricarte detalló que está previsto que los jóvenes, a su regreso, lleven una vida normal y que solo si presentan síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar) deben llamar al 112. La charla, que se prolongó unas dos horas, se centró sobre todo en las dudas. “Hasta que no hay síntomas se considera que no hay contagio a otras personas. Son personas sanas”, fue una de las ideas que el responsable sanitario subrayó en varias ocasiones ante diferentes preguntas de los asistentes en el mismo sentido. Aún así hubo quien volvió a preguntar:



- Afirma que sin sintomatología no hay contagio. ¿Hasta entonces el resto de quienes convivan con ellos no corren peligro?



- “En biología no hay nada 100% seguro. Con la gripe pasa algo similar. En sociedad hay que asumir que tenemos algún riesgo, pero insisto en que se tienen que vigilar los síntomas y que si no hay síntomas no contagia”.



Otra de las ideas subrayadas en la charla es que los padres deberán vigilar a los hijos hasta el 8 de marzo, fecha en la que se cumplirán los 14 días desde que salieron de la zona de riesgo. En ese periodo es cuando, en teoría, pueden presentar síntomas. Los jóvenes estuvieron en Venecia el día 22 y ya el 23 abandonaron el norte del país para trasladarse hacia Florencia y luego a Roma.



Varios asistentes se interesaron por las personas enfermas en casa, como una madre que contó que su padre está con ‘sonda’. Barricarte respondió que en ese tipo de casos, si el alumno da síntomas, será el personal del 112 quien valore la situación.

Te puede interesar



Los responsables contaron que la crisis ha pillado a 9 jóvenes navarros estudiantes de FP realizando cursos de formación: 5 en Turín (zona de riesgo) y 4 en una localidad de Roma. De los 5 de Turín, dos han decidido quedarse y tres regresarán en breve. También explicaron que los viajes de estudios formativos previstos a Italia han quedado suspendidos “por precaución” y que no hay tiempo literal para buscar nuevos destinos.



No faltaron padres que agradecieron el esfuerzo y la preocupación de los seis profesores que acompañan a los alumnos.

Te puede interesar

Te puede interesar

​​​​​​​