Javier Taberna hace un llamamiento al acuerdo entre Navarra Suma y PSN en Navarra

10/12/2019 a las 18:45

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, Javier Taberna, ha hecho este martes, en la entrega de los galardones anuales de la entidad, un llamamiento al acuerdo de los dos partidos mayoritarios de Navarra para tener una "legislatura estable, sin sobresaltos, previsible e ilusionante".

En su intervención en la entrega de los Premios Cámara 2019, Taberna ha mostrado su "perplejidad y tristeza" porque, tanto a nivel nacional como regional, "en vez de preocuparnos y ocuparnos por estar unidos preparando nuestro futuro, perdemos el tiempo intentando gobiernos imposibles o gobernando junto con partidos totalmente antagónicos entre sí, con los que será prácticamente inútil buscar soluciones eficaces a los problemas que se nos avecinan".

En los próximos años, ha dicho, "lo más importante, sin duda alguna, será el empleo, sin él no hay renta, no hay crecimiento, ni futuro para las pensiones, ni estado del bienestar y, lo que es más importante, no hay dignidad para las personas. De ahí que debería ser nuestra prioridad y a donde deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos".

Por ello, ha destacado, "me atrevo a pedir a los dos partidos mayoritarios en el Parlamento navarro que sean generosos, reflexionen en aquellas cuestiones en las que coinciden, que son muchas, y dejen para otros momentos sus viejas rencillas y busquen los acuerdos que garanticen una estabilidad parlamentaria basaba en la fuerza que da el 62 % de los votos del hemiciclo".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha declarado en este acto que la innovación es "una filosofía en la que sostener y apoyar las políticas públicas". Chivite ha recordado que Navarra es la tercera comunidad en inversión en I+D+i por habitante, lo que es "un indicador positivo", pero "no debemos quedarnos ahí, no tenemos que ser autocomplacientes".

La presidenta, quien ha instado a huir de "debates irresponsables" en torno a la política fiscal y presupuestaria, ha manifestado que en el Gobierno de Navarra están "convencidos del camino emprendido" y tienen "la mano tendida a quien quiera contribuir en positivo" al bienestar de la comunidad. "El diálogo, la propuesta constructiva y la búsqueda de consensos" son las prioridades de este Gobierno, ha dicho Chivite, quien se ha mostrado convencida de que "esta Navarra foral" es "un espacio de oportunidades para las empresas y para la ciudadanía en su conjunto".

En este acto, la Cámara Oficial ha concedido al empresario navarro Enrique Martínez García, del Grupo Maher, el premio a la Trayectoria Empresarial y Profesional 2019. Además, ha otorgado a la empresa Replasa el Premio a la Internacionalización y a Tutti Pasta el Premio a la Innovación. En esta ocasión, con motivo de la celebración del 120 aniversario de la Cámara de Comercio, se ha otorgado un cuarto galardón, el Premio Especial 2019, al Grupo AN.

Te puede interesar

Selección DN+