UAGN y EHNE piden "acciones" y "valentía" con el sector lácteo en Navarra

Las organizaciones agrarias y ganaderas UAGN y EHNE han pedido este viernes a los representantes políticos "acciones" y "valentía" en el sector lácteo ante la autorización para instalar una macrovaquería en Noviercas (Soria) y para afrontar la situación del sector en la Comunidad foral.



Ambas organizaciones han comparecido en sesión de trabajo en el Parlamento. UAGN ha pedido menos diágnosticos y "más acciones" en el sector lácteo de Navarra en un momento en el que se han reducido las explotaciones lácteas y está "difícil" tanto el relevo generacional como la rentabilidad de las explotaciones. "Es hora de actuar, tenemos que dejar de hacer estudios y apostar por el sector y la continuidad de los ganaderos", ha manifestado.



Iñaki Mendioroz y Gonzalo Palacios, de UAGN, han manifestado que "estamos en un momento clave, en un momento en el que hay que apoyar las explotaciones existentes, las acciones de promoción del sector y valorizar la profesión para que haya relevo generacional".

Han recordado la autorización para abrir una macrogranja de vacas en Noviercas (Soria), con más de 18.000 ejemplares, y que producirá una cantidad similar de leche a la que se produce en toda la Comunidad foral. "Esta macrogranja puede ser un impacto importante pero no tenemos que desviar la atención de cómo está el sector en Navarra", ha expuesto.



Mendioroz ha señalado que en Navarra hay censadas 154 explotaciones ganaderas y se producen 251.000 toneladas de leche. Ha indicado que en la campaña 2018/19 había 25.900 vacas adultas de ordeño, cifra similar a la que había en la campaña de 2014/15, con 25.238. "Hemos pasado de 175.000 litros de producción en 2008/9 a 251.000 en 2018/19, un incremento superior al 50 por ciento", ha dicho, para indicar que "se ha aumentado el rendimiento por vaca".



Y es que, ha indicado, el número de explotaciones lácteas ha pasado de 193 en la campaña 2014/15 a 154. "El rendimiento por vaca ha pasado de 8.400 litros por vaca a 9.659", ha comentado, para explicar que "lo que ha pasado en Navarra en los últimos años es que hay un descenso paulatino de explotaciones, un aumento de la producción por explotación y el ganadero ha tenido que aumentar su capacidad productiva para tener la rentabilidad necesaria".



Gonzalo Palacios ha indicado que la macrovaquería de Noviercas puede impactar en el sector en Navarra en "una presión a la baja del precio de la leche, provocará un efecto dominó de los precios que tendrá que asumir el ganadero" y "desde el punto de vista de sanidad animal será una bomba" como también desde el punto de vista ambiental, "con difícil control la gestión de purines".



En cualquier caso, ha señalado que hay que "poner el acento" en cómo está el sector en Navarra. Entre otros asuntos, ha manifestado que hay que hacer Programas de Desarrollo Rural (PDR) "estratégicos" y que "apoyen al sector", así como campañas de promoción del sector. "Hay que poner en valor la ganadería en los pueblos porque sin estos agentes el tema de despoblamiento se va a acentuar", ha apuntado.



En cuanto a la distribución, Mendioroz ha pedido que "se cumpla la ley de la cadena alimentaria porque nos encontramos leche a 58 céntimos y por debajo de 79 céntimos no está siendo una cadena sostenible".



Gonzalo Palacios ha querido así dar un "tirón de orejas" a la Administración porque "en la compra pública del Gobierno la leche para el Complejo Hospitalario de Navarra no puede superar los 60 céntimos el litro de leche desnatada y el yogur a 14 céntimos". "No hay que dejar hacer esto desde la Administración", ha dicho, para comentar que además que la mesa láctea no se ha convocado desde 2015 y "hay que ponerla en valor".

"QUE NO SEAN POSIBLES LAS MACROGRANJAS"



Por otro lado, desde el sindicato EHNE han indicado que es "grave" la instalación de la macrovaquería en Noviercas para el sector en Navarra y ha señalado que "la subvención pública sería muy fuerte". "Las magnitudes son tremendas", ha comentado Felipe Etxetxikia.



Según ha dicho, "que la granja esté en Soria o en Navarra afecta de la misma forma, podrían desaparecer unas 430 explotaciones, unos 726 puestos de trabajo". Y ha señalado que las consecuencias serían tanto sanitarias, que "pueden ser graves en caso de brucelosis u otra enfermedad", como medioambientales y en agricultura. "El papel lo aguanta todo pero en la práctica es difícil que se haga de forma correcta", ha opinado.



También en representación de EHNE, Fermín Gorraiz ha pedido que "este tipo de explotaciones no sean posibles". "Queremos un decreto de explotaciones a nivel agrícola, por nivel económico, por nivel social, porque si no, no hay límites", ha expuesto.



Según ha dicho, "esto se puede evitar cumplimiento la normativa de la gestión de purines". "Si a una cuadra le haces un seguimiento estricto le pilles que está haciendo barbaridades", ha expuesto, para señalar que "a una empresa de este tipo no se si le hacen falta ayudas porque las cuadras de alrededor desaparecen".



Gorraiz ha opinado que "desaparecerán explotaciones en la cornisa cantábrica por un tubo" y ha añadido que, en una macrogranja, "el coste de producción es mucho más barato".



Etxetxikia ha reiterado que "estas granjas grandes juegan con economías a escala y no es justo competir con ellas". "Hay que limitar las ayudas públicas no solo por razones sanitarias y medioambientales", ha dihco, para indicar que "hay que hacer también una valoración social y económica".



Ha pedido el representante de EHNE "valentía" a los representantes políticos a la hora de elaborar "cualquier reglamento para limitar ese tipo de proyectos" y bajo una "motivación social y económica de territorio".

