El Gobierno foral no recurrirá la sentencia que absuelve a los acusados de Rozalejo

Actualizada 07/11/2019 a las 13:15

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha informado de que el Ejecutivo no va a recurrir la sentencia por la que fueron absueltos los 22 acusados de participar en la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo en Pamplona.

Javier Remírez, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, ha afirmado que en la fase de recurso "es imposible presentar nuevos medios de prueba" y ha considerado que el recurso "tendría nulas posibilidades de ser estimado".

El consejero ha explicado que en la sentencia "el juez no negó que existiera la ocupación", pero no apreció pruebas de la presencia de 17 de los acusados en el inmueble más allá de un día puntual y en otros cinco de los acusados no existían pruebas de que hubieran estado en el inmueble.

Remírez ha afirmado que desde Policía Foral se van a "revisar las actuaciones que deben llevarse a cabo para adecuarse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo" respecto de los elementos de prueba necesarios.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha dicho que le "decepciona extraordinariamente oírle que el Gobierno ha decidido no recurrir y me decepciona todavía más que sea a instancia de unos servicios jurídicos que los ha modificado, o no, porque si no lo ha hecho, yo no me fiaría tampoco de ellos".

Pérez-Nievas ha afirmado que "lo que hay detrás de esta sentencia es una decepción absoluta por parte de un funcionario que se ve incapaz de condenar por un delito que está probado". "490 días de ocupación ilegal, entrevistas, mesas informativas, ruedas de prensa, bares en San Fermín, y ni un solo responsable, por dejación del entonces Gobierno de Navarra de Barkos y del entonces Gobierno en Pamplona de Asiron", ha criticado.

Según el parlamentario, la actuación que se llevó a cabo por parte de ambas administración supuso "una dejación absoluta de las funciones propias de cualquier cargo público, un uso arbitrario y sectario del poder, un acto de corrupción política, un acto de inmoralidad política". "Han actuado dando unas órdenes y siguiendo un criterio que desprecia total y absolutamente el Estado de Derecho, quieren generar una apariencia de cumplimiento con el ordenamiento jurídico que es falsa. Han utilizado a los funcionarios públicos llevándolos al límite de la prevaricación, tanto a la Policía Foral como a los letrados del Gobierno de Navarra", ha señalado.

Javier Remírez ha afirmado que las declaraciones de Pérez-Nievas son "de una gravedad bastante intensa" y ha dicho que "si tiene constancia de que algún funcionario del Gobierno de Navarra ha procedido en contra de la norma, dígamelo a mi y tiene a su disposición instrumentos del Estado de Derecho".

Etiquetas Okupas en Pamplona

Selección DN+