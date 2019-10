Remírez defiende como "adecuado" el trabajo del director general de Agricultura

Actualizada 30/10/2019 a las 13:19

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido este miércoles el trabajo que realiza el director general de Agricultura, Ignacio Gil, después de que este martes Navarra Suma instara a su cese si "pone trabas" al Canal de Navarra.



En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha señalado que "tanto el director general de Agricultura como el conjunto del Gobierno de Navarra están realizando un trabajo muy adecuado y competente".



Según ha dicho, "la petición de Navarra Suma no tiene ningún tipo de justificación ni de sentido salvo que ponga otros argumentos encima de la mesa".



Por otro lado, preguntado por las palabras de la exconsejera de Educación María Solana (Geroa Bai) de que no veía procedente el nombramiento de la cuñada del actual consejero en su gabinete, ha indicado que "el nombramiento de los miembros del gabinete tiene un componente de confianza política y de capacitación técnica y a partir de ahí cada consejero, atendiendo a sus criterios, tiene su libertad de elección". "Las opiniones que estos hechos produzcan fuera del ámbito del Gobierno, al Gobierno no le competen", ha añadido.



