Batzarre apela al voto de izquierdas para evitar un Gobierno de derechas

Candidatos de Batzarre en las listas de Unidas Podemos por Navarra han hecho este miércoles un llamamiento al voto de izquierdas el próximo 10 de noviembre para evitar un Gobierno de derechas o que el PSOE caiga en la "tentación" de gobernar con Ciudadanos o PP.



En este sentido, el candidato de Batzarre Íñigo Rudi ha animado en conferencia de prensa de "llenar las urnas de votos de izquierdas", pese a "la decepción comprensible que puede tener una parte importante de la izquierda social" tras la falta de acuerdo para formar gobierno.



Para Rudi, "un gobierno de derechas con la extrema derecha supondría un retroceso de décadas en aspectos como el autogobierno de Navarra, la igualdad de género, los derechos sociales, la necesaria transición energética y la convivencia".



"No podemos relajarnos si no queremos lamentarnos el día 11, y una importante abstención de la izquierda podría llevarnos a ese escenario", ha afirmado Rudi, quien ha recordado que "por desgracia las derechas ya no lo ocultan, han pactado con los ultras allí donde los han necesitado y están anunciando que lo harían a nivel del Estado".



Tras resaltar que el voto a Unidas Podemos "es la mejor garantía para evitar una fuerte involución social", el candidato ha considerado que el "modelo de Navarra debería ser también un modelo para el conjunto del Estado; un gobierno plural, progresista y de izquierdas sobre la base de un amplio acuerdo de programático".



A su juicio, las prioridades se deben centrar en la mejora de los derechos sociales, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la mejora del autogobierno, tanto para Navarra como para el conjunto del Estado.



Batzarre defiende en concreto medidas como la derogación de la reforma laboral y la lucha contra la precariedad en el empleo, reforzar los derechos sociales para las personas en situación de dependencia y la lucha contra la brecha de género en todas sus dimensiones.



También plantea el abordaje, desde un diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas, de la plurinacionalidad del Estado y la mejora del autogobierno de Navarra y del conjunto de comunidades autónomas "frente a los vientos centralistas de las derechas".



Al respecto, Rudi ha apuntado que en Cataluña no es aceptable ni "vías represivas" como la aplicación del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional ni la "unilateralidad" del independentismo.



"Tiene que haber alguien que ponga un poco de cordura" en Cataluña, ha señalado Rudi, quien ha hecho un llamamiento al diálogo, porque se está cayendo en "errores mayúsculos".



Batzarre ha hecho hincapié por otro lado en la necesidad de atender la "emergencia climática", porque, ante este problema "llegamos tarde", ha aseverado la candidata de esta formación política Olga Risueño, quien ha apostado por la protección de cuatro recursos básicos: el aire, el agua, el suelo y la energía.



Acerca del aire, ha comentado que su calidad "está cada vez más comprometida" y ha declarado que en Navarra "hay zonas con problemáticas muy concretas y que tienen unos niveles de contaminantes por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud".



"Si el aire que respiramos es un enemigo invisible, hay que tomar medidas para protegerlo", ha señalado Risueño, quien ha apostado "por un control y una fiscalidad creciente" de la contaminación.



El agua es "otro de los bienes fundamentales" y por tanto "debe ser un bien público, no privatizable ni un objeto de negocio", ha dicho la candidata, quien ha manifestado que, en Navarra, el río Ebro tiene una cantidad de nitratos elevada y es objeto de sobreexplotación.



Sobre el suelo, Risueño ha denunciado que los precios "están dejando fuera de la vivienda como bien básico a parte de la población" y por ello "es fundamental disponer de suelo urbano y rural públicos en cantidad suficiente", lo que "justifica las expropiaciones necesarias, así como extender y proteger la cultura de los comunales".



Por último, en relación a la energía, ha considerado que "el oligopolio eléctrico-gasístico-petrolífero privado nos ha llevado a una situación deplorable en cuanto a despilfarro energético y precios abusivos de los servicios", que en su opinión deberían ser públicos.

