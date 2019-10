Actualizada 26/10/2019 a las 20:42

"NINGUNO DE LOS DOS ESTÁ CÓMODO" 14 de junio de 2019. Araiz (Bildu) y Chivite, después de una comisión permanente del Parlamento tras las elecciones y cuando no había todavía nuevo Gobierno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA “Es muy clara. Veo a dos personas que se encuentran en un momento determinado pero que no quieren estar el uno con el otro. Me fijo en los pies. Él coge la puerta y sus pies apuntan hacia otro lado. Implica que se ven en un momento pero que si se hubiera

Selección DN+