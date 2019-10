Ollo defiende a los empleados públicos y niega que sean "mediocres"

Actualizada 24/10/2019 a las 15:21

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno foral, Ana Ollo, ha defendido en el Parlamento de Navarra a los empleados públicos y ha negado que sean unos profesionales "mediocres".



El pasado 16 de octubre, Ollo se mostró a favor de la valoración de los idiomas comunitarios en el acceso al empleo público, ya que "no nos podemos permitir administraciones mediocres", pero también del euskera "en su justa medida", como una lengua propia de Navarra.



En el pleno parlamentario de este jueves, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afeado a la consejera esta expresión, que ha "ofendido", ha dicho, a los empleados públicos.



Sánchez de Muniáin, quien ha destacado que no les parece mal que, "si es necesario, también se valore el euskera según el puesto de trabajo y la zona geográfica", ha señalado a la consejera que en comisión cometió un "exceso verbal" que ha "ofendido" a muchos empleados públicos.



En su intervención en comisión, ha recordado, Ollo "criticaba el contenido de una sentencia que suponía un varapalo a sus actuaciones" y "quiso sacudirse la reprimenda judicial propinando una bofetada en la cara de los empleados públicos de Navarra".



El parlamentario, quien ha asegurado que la intervención de la consejera en comisión fue "una sucesión de deslices y descuidos", ha criticado que Ollo considere "una administración de mediocres aquella que no valora el euskera y otras lenguas".



Ollo, quien ha resaltado que, si el parlamentario de Na+ le escuchó, no le entendió, ha precisado que en el acceso a la función pública, "salvo en casos muy limitados, no se valora ningún mérito" y por tanto no tiene que "pedir perdón a ningún funcionario o funcionaria".



Tras indicar a Sánchez de Muniain que "su comprensión oral y verbal en castellano es bastante reducida", Ollo ha subrayado que "no vale retorcer, manipular" sus declaraciones y ha rechazado que los empleados y empleadas públicas sean "mediocres".

Selección DN+