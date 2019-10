Actualizada 10/10/2019 a las 10:04

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que "todo el Gobierno" tiene "el compromiso de impulsar la verdadera convivencia, la convivencia de una sociedad plural y diversa, basada en el respeto a los derechos humanos, igual que estuvo comprometido el Gobierno en la anterior legislatura".



Ana Ollo, que ha respondido en el pleno del Parlamento a una interpelación de Navarra Suma sobre convivencia en el ámbito local, ha afirmado que el Gobierno "trabaja bajo los ejes vertebradores de la convivencia que comparte todo el Gobierno, el respeto a la pluralidad, diversidad cultural y religiosa frente al odio, la deslegitimación de la violencia, la libertad y la seguridad, y la atención a quienes han sido víctimas de vulneración de derechos humanos".



La consejera ha explicado que el Gobierno puso en marcha cinco líneas de acción en el ámbito de las entidades locales que se mantienen en esta legislatura. Se trata de un programa de cooperación con las entidades locales por la paz y la convivencia; una colaboración con entidades locales en materia de memoria histórica y reciente; la sensibilización en materia de memoria, convivencia y derechos humanos; el programa 'Bibliotecas para paz y la convivencia', y el programa 'Escuelas con memoria por la paz y la convivencia'.



Ana Ollo ha afirmado que "las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel relevante en la construcción de una convivencia inclusiva, tanto por su relación cercana y frecuente con la ciudadanía, como por su capacidad de abordar escenarios de participación".



La consejera ha asegurado que "seguiremos trabajando con el acuerdo pactado por cuatro formaciones diferentes pero que tienen un compromiso claro con la convivencia, que ven músculo en una sociedad plural y democrática, que para que sea más cohesionada y sin violencia aborde sus problemas y desencuentros desde el diálogo, el respeto y la búsqueda compartida de soluciones".



El parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha pedido al Gobierno que "no repita los errores del pasado". "Muéstrense claros y firmes, busquen acuerdos con quienes han estado a su lado en la defensa del derecho a convivir, no pongan la estabilidad de su Gobierno por encima de la libertad de sus conciudadanos y desconfíen de quienes siempre pensaron que la paz debía tener un precio político. Esa será una manera de hacer de la convivencia el eje de esta legislatura", ha asegurado.



El parlamentario ha afirmado que "no podemos desviar la mirada ante los graves déficit de democracia que todavía se producen en demasiadas localidades de nuestra tierra, localidades en las que el nacionalismo va camino de convertirse en la única opinión sobre el terreno". "En estas localidades hay navarros que viven políticamente en las catacumbas. La convivencia no es un espíritu que baste convocar en tono solemne para que aparezca, por encima de todo exige firmeza en algunas cuestiones", ha indicado.



Durante su intervención, Iriarte ha reproducido una grabación con los insultos que se lanzaron en Alsasua contra los participantes en un acto de España Ciudadana y ha afirmado que "la xenofobia se ha vuelto endémica en Navarra, despierten de una vez".



Ana Ollo ha respondido que "siempre hemos condenado cualquier intento de boicotear la convivencia y flaco favor hace a la convivencia en el ámbito local mencionando a localidades". "Flaco favor hace a la convivencia en Alsasua, el día después de una sentencia que fue respondida en el propio Alsasua por más de 2.000 habitantes que consideran que hay injusticia y que hay desproporción", ha señalado.

