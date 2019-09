Chivite pide a Navarra Suma que entienda la pluralidad de España y de Navarra

Actualizada 26/09/2019 a las 11:30

La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha pedido este jueves a Navarra Suma que entienda la pluralidad de España y de Navarra y ha reprochado a la derecha que crea que tiene "la propiedad de los gobiernos".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta de Navarra Suma, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha cuestionado a la presidenta sobre si comparte la afirmación del presidente Pedro Sánchez de que España necesita "estabilidad y no depender de nacionalistas".

Tras reprochar a Esparza que quiera "dedicar los plenos de control al Gobierno a que comentemos declaraciones y entrevistas", la presidenta le ha instado a hablar de los "temas que preocupan a la ciudadanía", como el empleo, la sanidad o la educación.

El presidente Sánchez "quiere estabilidad para España" y "aliados que compartan ese mismo criterio", ha subrayado Chivite.

Esparza ha manifestado que comparte la afirmación de Pedro Sánchez, ya que está "total y absolutamente convencido de que España necesita un Gobierno que no dependa de quienes quieran romper España".

El portavoz de Navarra Suma ha asegurado que la estabilidad es "tener una mayoría sólida que permita hacer políticas" y" no depender de quienes quieren romper este país".

Sin embargo, ha declarado, en Navarra el PSN se apoya entre otros grupos en Geroa Bai, "donde está el PNV, que lo que quiere es romper Navarra" y además "prefiere apoyarse y depender en EH Bidu, en los independentistas más radicales de España".

Esta situación provoca "una inestabilidad total y absoluta", ha señalado Esparza, quien ha resaltado que "lo que el PSOE quiere para España, no lo quiere para Navarra".

El PSN, ha agregado, "ha renunciado a las políticas socialistas para hacer políticas nacionalistas", ya que todas sus decisiones, a excepción de Skolae, "las hubiera adoptado" Geroa Bai o EH Bildu, y "ese error lo va apagar el conjunto de la sociedad navarra".

La presidenta ha replicado a Esparza que "ustedes en la derecha se creen con la propiedad de los gobiernos" y le ha pedido que entienda "la pluralidad de Navarra, la pluralidad de España".

Chivite, tras denunciar que Navarra Suma está "demonizando a todos los que pensamos diferente o no estamos dispuestos a ser sus monaguillos", ha aseverado que "lo que demanda la sociedad son acuerdos".

"No voy a caer en sus provocaciones, no voy a caer en sus mentiras", ha apuntado la presidenta, que ha puesto de relieve que "la unidad de España que ustedes predican no es real", ya que "tanto España como Navarra es plural".

Por ello, ha concluido, la estabilidad "es responsabilidad de todos y cada uno de los parlamentarios que estamos en este Parlamento".

