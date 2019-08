Geroa Bai dice que no permitirá "ningún paso atrás" en materia de movilidad en Pamplona

Actualizada 30/08/2019 a las 12:03

El concejal de Geroa Bai en Pamplona Patxi Leuza ha advertido de que no permitirá "ningún paso atrás" en la ciudad "en el ámbito de la movilidad sostenible y entornos seguros y saludables" y ha considerado "muy preocupantes" las declaraciones del alcalde, Enrique Maya, sobre esta materia.

Patxi Leuza, que ha ofrecido una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político, acompañado de Antso Fernández, asistente del grupo municipal, ha considerado que la postura de Enrique Maya "va en el sentido opuesto a las directrices europeas y al propio Plan Ciudad 30".

En opinión de Geroa Bai, "Navarra Suma pretende revertir lo esencial de las principales actuaciones en el centro y Pío XII reintroduciendo el tráfico, ruido, humos y contaminación, y reintroduciendo plazas de aparcamiento en este corredor sostenible, pese a que los estudios de Policía Municipal y los hechos demuestran que las calles adyacentes absorben sin problemas la necesidad de aparcamiento rotatorio".

Patxi Leuza ha afirmado que "esto va a suponer la reversión de la principal ganancia en tiempos del transporte público, al interrumpir el flujo con las entradas y salidas de las plazas de aparcamiento a la vía prioritaria del bus".

También ha sido crítico con la posible apertura de la calle Padre Moret al tráfico, asegurando que "esta reversión echaría por tierra el principal avance logrado, que ha sido evitar que 14.000 coches al día atraviesen el primer Ensanche".

Así, Patxi Leuza ha señalado que Geroa Bai trabajará esta legislatura "con el objetivo de evitar pasos atrás en los avances realizados la pasada legislatura hacia la consecución de una ciudad más verde, cohesionada y humana, y con el objetivo de materializar la mayoría social y política progresista que existe en Pamplona".

El concejal ha apostado por "seguir trabajando para que Pamplona se sitúe en las redes de ciudades europeas impulsando su papel en la eurorregión". "Debemos seguir trabajando en los proyectos conseguidos con financiación europea como Stardust 2017-2022, con 5,5 millones para invertir en proyectos piloto como la rehabilitación del barrio de San Pedro, un nuevo sistema de bicicletas públicas eléctricas, un carsharing institucional, un sistema de plataforma de última milla para algunos puntos de la ciudad o un punto de recarga súper rápida de vehículos eléctricos", ha señalado.

En relación a memoria y convivencia, el grupo municipal de la coalición ha mostrado su deseo de que el Ayuntamiento "continúe con la labor realizada de la mano de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, con la colocación de placas en aquellos lugares de Pamplona donde se produjo un asesinato de ETA, y con la labor de reparación y resignificación iniciado en el Monumento a los Caídos, a través de una consulta vinculante".

En relación al ámbito de Igualdad y LGTBI, Geroa Bai ha mostrado "preocupación porque una de las primeras acciones del alcalde Maya haya sido precisamente revocar la convocatoria de plazas de técnicas".

El grupo municipal ha subrayado que "Pamplona se ha convertido, gracias al impulso de la ciudadanía y al acompañamiento convencido del Ayuntamiento, en un referente de lucha contra la violencia machista y avances en Igualdad" y ha señalado que exigirá "el estricto cumplimiento de la Ordenanza de Igualdad y el desarrollo del plan de igualdad". Además, ha instado al alcalde a seguir con el trabajo iniciado en la Casa de la Mujeres y a su puesta en marcha.

PLENO EXTRAORDINARIO

También se ha referido Patxi Leuza a la petición conjunta que han hecho EH Bildu, PSN y Geroa Bai para que el alcalde convoque un pleno extraordinario con el fin de que puedan tomar posesión un nuevo edil de PSN y otro de Geroa Bai, después de que Elma Saiz (PSN) e Itziar Gómez (Geroa Bai) renunciaran a sus actas para ser nombradas consejeras del Gobierno de Navarra.

Patxi Leuza ha asumido que Enrique Maya no convocará este pleno extraordinario antes del 5 de septiembre, cuando está previsto un pleno ordinario que se desarrollaría con 25 de los 27 concejales, a la espera de que los dos nuevos puedan tomar posesión.

"Maya no ha tenido a bien convocar el pleno, ya nos comunicó que no lo iba a hacer, no sé si es que prefiere que haya un pleno en el cual estén representados solo 25 de los 27 concejales y cambiando además las mayorías salidas democráticamente en las elecciones del 26 de mayo", ha señalado el concejal, que ha explicado que, tras la petición de los tres grupos, Maya tendría un plazo de 15 días laborales para convocar el pleno o, de lo contrario, se convocaría automáticamente.

Patxi Leuza también ha incidido en que esta situación tendría incidencia en la constitución de la Mancomunidad de la Comarca, ya que si no toma posesión el concejal de Geroa Bai en Pamplona, la coalición podría no tener grupo propio en la Mancomunidad y podría quedarse sin representación en la Permanente, "algo que sería totalmente antidemocrático".

