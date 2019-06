Por primera vez en Navarra, un lactante ha sido trasladado en helicóptero a un hospital

Actualizada 15/06/2019 a las 10:19

Por primera vez en Navarra, un bebé ha sido trasladado en helicóptero a un hospital para recibir tratamiento médico. Hasta ahora sólo era posible hacerlo en una ambulancia tipo soporte vital avanzado porque es necesario que el paciente realice el viaje en una incubadora, pero la instalación de una de ellas en el helicóptero medicalizado del Gobierno de Navarra ya permite hacerlo por vía aérea, en mejores condiciones que si se realizara por carretera y con un ahorro de tiempo que puede ser vital en casos críticos.

El traslado se produjo ayer entre las unidades pediátricas de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y del Hospital Primero de Octubre de Madrid, en el que quedó ingresada la paciente, una niña de cuatro meses afectada por una grave cardiopatía que requiere un tipo de intervención quirúrgica en la que es referencia el hospital madrileño.

Desde el pasado mes de enero el Gobierno de Navarra dispone de un helicóptero tipo HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), especialmente adaptado para la realización de Servicios de Emergencias Médicas, que cumple la normativa europea que se exige a los helicópteros destinados a la evacuación y el transporte sanitario de pacientes desde y hacia instalaciones sanitarias, así como desde el lugar o la escena de accidentes a los centros asistenciales. Dicha normativa exige que las aeronaves tipo HEMS deben disponer, por cuestiones de seguridad y aeronavegabilidad, de dos habitáculos diferenciados, uno destinado a la asistencia sanitaria y otro a la tripulación.

Desde que entró en servicio el helicóptero medicalizado ya ha realizado numerosos traslados de pacientes hasta el CHN o desde éste a otros centros hospitalarios, pero no era posible utilizarlo en el caso de neonatos o bebés porque deben realizar el viaje en las condiciones médicas y de seguridad que únicamente garantizan las incubadoras, de las que no se disponía porque el equipamiento de la aeronave se ha ido completando por fases. Hace un mes se recibió la incubadora y ayer fue utilizada por primera vez para el traslado de la pequeña, que fue coordinado por SOS Navarra y por el responsable del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Kiko Betelu.

Se trata de una cápsula de fibra de carbono, específicamente diseñada para volar y muy ligera, porque el peso es un aspecto crítico a la hora de equipar los medios aéreos.

La niña voló acompañada por el equipo médico que habitualmente presta servicio en la ambulancia UVI móvil del parque de Bomberos de Pamplona (Trinitarios). Cabe la posibilidad de que, en el caso de que el estado del paciente lo requiera, participe en la evacuación un neonatólogo, lo que no era necesario en este caso porque, dentro de la gravedad, se encontraba estable y no requería unos cuidados especializados en las menos de dos horas que duró el trayecto. Si la evacuación se hubiese producido por carretera en una UVI móvil la duración del viaje sería de casi seis horas, ya que no puede superarse una cierta velocidad para evitar movimientos bruscos de la incubadora.

Hasta que entró en servicio el helicóptero HEMS se contaba con aparatos de uso polivalentes y cabina única, que pueden realizar rescates y traslados urgentes pero que no estaban autorizados para la realización de traslados no urgentes o entre centros hospitalarios, contratados por la Dirección General de Interior y que, en coordinación con la Dirección General de Salud y con el Servicio de Urgencias Hospitalarias del Departamento de Salud, habían ofrecido una adecuada respuesta al transporte sanitario de emergencia, evolucionando a través de mejoras técnicas y de equipamiento de los aparatos y de la formación del personal sanitario para ajustarse a la normativa del sector. En Navarra, la media anual de traslados de pacientes en helicóptero oscila entre 160 y 180, aproximadamente uno cada dos días.

Etiquetas Salud

CHN

Selección DN+