Amaya Zudaire y Olivia Martínez, directora y jefa de estudios del colegio Doña Blanca de Navarra, de Lerín, que abarca desde 1º de Infantil a 6º de Primaria, lo tenían claro. “Este año queríamos abrir el centro a la sociedad, que no se viera a los alumnos como algo aislado, sino como una parte más de la realidad del pueblo”, afirman. Por esta razón, gran parte de las iniciativas que han emprendido a lo largo de este curso han ido encaminadas a acercar el colegio a la gente, y viceversa.

Una de las ideas que mejor acogida ha tenido ha sido el taller de cocina que ha llenado el centro cada viernes, durante dos meses, de complicidad y mezcla de sabores. “Han venido, sobre todo, madres de alumnos. Somos un centro multicultural, así que hemos podido probar comida típica de distintos lugares hecha por madres marroquíes, búlgaras... Un lujo”, reconocen desde dirección. Lamentan la poca asistencia de padres, pero están muy contentas con los resultados y aseguran que les gustaría seguir con la misma línea el curso que viene. “Creemos que, además, ayuda a la convivencia, porque también es bueno que los pequeños vean cómo sus familias se relacionan”.

Desde hace años, el colegio forma parte de la iniciativa Escuelas Solidarias y, este año, han apostado por el tema de la interculturalidad, aprovechando la gran diversidad de culturas que enriquece la realidad del centro. Además del taller de cocina, acogido en el marco de esta iniciativa, otra de las labores que ha tenido lugar a lo largo de estos meses ha sido un mercadillo solidario, celebrado el pasado abril, en beneficio de los refugiados. Durante las clases de Educación Artística, los alumnos hicieron diferentes manualidades, como marcos de fotos o carteras, y el día 17 utilizaron los porches contiguos al centro para hacer el mercadillo. “Lo difundimos con carteles por todo el pueblo y a través de correo electrónico, vinieron muchas familias”, recuerda Amaya Zudaire. Además, aprovecharon esta iniciativa para trabajar con los alumnos otras realidades, para hablar sobre la situación de los refugiados y crear conciencia. Contaron con la ayuda de invitados que han vivido de primera mano las carencias de estas personas. Entre ellas, Olivia Martínez, jefa de estudios del centro, que estuvo en un campo de refugiados del Sahara. “A los alumnos siempre les llega más fácil cuando se lo cuenta alguien que ha estado allí, que sabe de lo que habla”, cuentan. Todo ello lo hicieron los días previos a Semana Santa, recogido en lo que denominaron como la semana de ayuda al pueblo refugiado.

Siguiendo con la relación que han ido cultivando a lo largo de este tiempo con las familias y vecinos del pueblo, cuentan también con la colaboración con el Club de Jubilados de la localidad, con el que celebraron este curso un almuerzo saludable por todo lo alto. Además, la madre de una alumna, desde el año pasado, da clases de yoga de manera voluntaria cada lunes. Desde dirección reconocen que los alumnos están encantados. “Ayuda mucho al tema de la relajación, algo que trabajamos nosotros sobre todo con el alumnado de Infantil, con los que dedicamos entre cinco y diez minutos después del recreo para volver a la calma: música tranquila, contarles algo en voz baja...”, explica la directora.

PRÓXIMOS CAMBIOS EN LAS AULAS

El CP Doña Blanca de Navarra cuenta con los modelos A y G, además del Programa de Aprendizaje en Inglés hasta 4º de Primaria. El trabajo en Infantil es por proyectos. “Nos gusta hacer partícipes a las familias de cada proyecto que abordamos con los alumnos, que sepan que pueden venir a hablar de aquello que conocen, que se impliquen si lo desean”, afirman desde dirección. Una participación activa con la que les gustaría seguir contando en Primaria. “Queremos abordar, de cara al curso que viene, un cambio metodológico para incluir el trabajo por proyectos también en Educación Primaria, que la metodología más activa y motivadora no se quede solo en Infantil”, anuncian. Se trata de una propuesta de mejora prioritaria para todos.

La labor de este colegio lerinés se ha visto reconocida en el certificado de calidad que otorga el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y en la calificación como centro excelente que concede la Fundación Navarra para la Excelencia.

TODOS CON EL MEDIOAMBIENTE

En la línea de enseñar y crear conciencia en sus alumnos sobre diversos aspectos, los responsables del CP Doña Blanca de Navarra celebran desde hace tiempo el Día del Árbol, una jornada alegre y divertida que, normalmente, tiene lugar en febrero, durante la semana de Carnaval o Semana Cultural, como ellos lo llaman. “Pero este año fue distinto. Queríamos hacerlo el junio, coincidiendo con el Día del Medioambiente, pero el alguacil del pueblo nos advirtió de que en esa época ya no se plantan árboles, así que lo adelantamos a marzo”, explican desde dirección. No solo ayuda a todos a aportar su grano de arena y a implicarse un poco más en en cuidado del medioambiente, sino que es una oportunidad para que los más mayores del centro se relacionen con los más pequeños. “Se ayudan unos a otros y es muy bonito”.

Durante este curso, además, los alumnos han podido disfrutar de varios talleres de reciclaje y se han implicado de lleno en el uso de estuches para el almuerzo reutilizables, con el fin de reducir el uso de papel de aluminio.

Siguiendo con estas iniciativas de mejora, durante un trimestre los alumnos de todos los cursos se implicaron en la recogida de basura después del recreo. “Cada día recogía un curso, así hasta que se acabaron acostumbrando a dejar el patio limpio y recogido tras el recreo. Ahora ya no hace falta decirles nada, lo hacen por sí mismos”, afirman desde dirección.

CHAPA Y PINTURA EN EL PATIO

Otro de los proyectos planteados para poner en marcha el curso que viene en el colegio Doña Blanca de Navarra es llevar a cabo un lavado de imagen del patio, tanto por practicidad como por vistas de cara al alumnado y visitantes. “Tenemos una pista roja muy poco motivadora para los alumnos, no hay alternativas más allá del fútbol”, lamentan Amaya Zudaire, directora, y Olivia Martínez, jefa de estudios. Por eso, han pensado en diversas ideas que pueden aportar un soplo de aire fresco al recreo. “Nos gustaría poner un jardín vertical en una de las paredes, ya que no tenemos ningún espacio verde; también hacernos con más materiales para que los alumnos puedan realizar distintos juegos; acondicionar un rincón más tranquilo; pintar juegos tradicionales en el suelo que no molesten a nadie; un arenero que se pueda mover...”, cuentan. Todo ello teniendo en cuenta que el patio pertenece al Ayuntamiento, por lo que no pueden dar un solo paso sin su aprobación. “Nos reunimos con la alcaldesa y nuestra propuesta tuvo muy buena acogida, así que esperamos que pueda llevarse a cabo lo antes posible”, reconocen.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

El Colegio Público Doña Blanca de Navarra está situado junto al Ayuntamiento de su localidad, Lerín. De este modo, hay espacios, como el patio, que no están reservados únicamente para el centro, sino que son de dominio público. Tanto sus instalaciones como las personas que dan vida al colegio día tras día, están abiertas al pueblo, algo que se puede percibir a través de las relaciones que se han ido forjando con el paso del tiempo entre el centro y las familias y asociaciones de la localidad.

Todos los alumnos que acuden al CP Doña Blanca de Navarra son de Lerín. Al finalizar sus estudios primarios en este centro, empiezan Educación Secundaria en Estella.

EN DATOS

Nº alumnos/as: 130

Nº docentes: 22

Etapas educativas: Educación Infantil y Primaria

Idiomas: Inglés y euskera

Directora: Amaya Zudaire

Jefa de Estudios: Olivia Martínez

Secretaria: María Rodríguez

Dirección: Plaza del Ayuntamiento, nº 5, Lerín

Teléfono: 948 53 03 37

Correo: cplerin@educación.navarra.es

Web: cplerin.educacion.navarra.es

