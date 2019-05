Tres estudiantes navarros reciben de manos de los Reyes una beca de la Caixa

Actualizada 30/05/2019 a las 09:58

Los Reyes de España presidieron el martes en CaixaForum Madrid la entrega de las becas de La Caixa a los 120 candidatos seleccionados en la convocatoria del año 2018 para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Tres de ellas a estudiantes navarros: Íñigo Alforja, Almudena Azcárate y Ohiane Etayo.

Almudena Azcárate Ortega cursa un máster en Derecho Internacional en la Georgetown University (Estados Unidos) gracias a su beca La Caixa. Nacida en Pamplona (1993) y graduada en Derecho con la diplomatura del Anglo-American Law Program de la UN, ha ampliado su formación con una estancia en las Naciones Unidas (Nueva York), con la realización de prácticas en varios despachos internacionales en Madrid, Londres y Bruselas, y con la realización del doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa.

Oihana Etayo Ballesteros ha obtenido una beca La Caixa con la que cursa un doctorado en Historia en la University of Warwick (Reino Unido). Nacida en Pamplona (1991) y graduada en Sociología por la UPNA y máster en Política Comparada por la London School of Economics, ha ampliado su formación en el departamento de Sociología de la Birmingham City University y con sendas colaboraciones en el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas y en el Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra.

Íñigo Alforja Ruiz ha destinado su beca a la realización de un máster en Ingeniería Aeroespacial en la Technische Universiteit Delft (Holanda). Nacido en Pamplona (1996) y graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Carlos III de Madrid, ha ampliado su formación con una estancia académica en la University of Maryland y participando en un proyecto de investigación con el equipo de Propulsión Eléctrica y Plasmas deUniversidad Carlos III.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+