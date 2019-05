Un trabajo de la UPNA estudia reducir la pérdida de nitrógeno reactivo en los cultivos

Actualizada 25/05/2019 a las 11:13

Una tesis leída en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) estudia cómo reducir la pérdida de nitrógeno reactivo hacia el medio en los cultivos agrícolas, una práctica que ahora se hace con fertilizantes con inhibidores de nitrificación (IN), si bien estos provocan una mayor presencia de amonio.



Se trata de una investigación de la ingeniera química Janaina Rodrigues, quien comparte que la agricultura del futuro en sistemas altamente productivos debe avanzar hacia la llamada “neutralidad nitrogenada”, un nuevo concepto que refuerza la necesidad de reducir las pérdidas de nitrógeno reactivo (nitrato, amoniaco u óxido de nitrógeno) hacia el medio en los cultivos agrícolas.



Para ello Rodrigues analiza el efecto de los inhibidores de la nitrificación derivados de dimetilpirazol y la nutrición amoniacal sobre la fisiología de las plantas, ha informado la UPNA.



Para explicar el contenido de su tesis doctoral, la investigadora destaca en primer lugar que la tendencia actual es a desarrollar fertilizantes con inhibidores de nitrificación (IN), que pueden ser productos biológicos fabricados por las propias plantas o sustancias de síntesis química que se añaden a los fertilizantes.



Estos, del mismo modo que las biológicas mencionadas en primer lugar, son capaces de inhibir el crecimiento de los microrganismos nitrificantes, promoviendo la reducción de pérdidas de nitrógeno en los cultivos.



En este contexto, los inhibidores procedentes de la síntesis química se han venido utilizando desde hace décadas en la agricultura y han sido desarrollados para tratar de disminuir las pérdidas de nitrógeno de los agrosistemas (lixiviado de nitrato y emisiones de óxidos de nitrógeno), aumentando la eficiencia del uso del nitrógeno de los fertilizantes aplicados a los cultivos.



En concreto, en esta tesis doctoral, la autora ha estudiado el efecto de los IN derivados de dimetilpirazol y de la nutrición amoniacal sobre la fisiología de las plantas, dado que el empleo de los inhibidores modifica la presencia de las formas de nitrógeno disponibles en el suelo a favor de una mayor presencia de amonio.

Selección DN+