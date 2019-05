Vox apuesta en Navarra por derogar Skolae y la ley de Igualdad

Actualizada 14/05/2019 a las 17:17

La derogación del programa Skolae y la ley de Igualdad, una "revisión y reforma" del Convenio Económico en "aras de la igualdad y solidaridad con el resto de comunidades" o que en las oposiciones no puntúe el euskera son algunas de las propuestas incluidas en el programa electoral de Vox para Navarra.



La formación liderada por Santiago Abascal afirma en su programa electoral que "ya antes del actual gobierno nacionalista, Navarra fue invadida por el nacionalismo, que no descansa y que cuenta con generosas ayudas que pagamos entre todos".



A su juicio, "la tibia respuesta que los gobiernos anteriores han dado al separatismo no ha hecho más que engordarlo, especialmente desde la escuela". "El miedo sigue paralizando a buena parte de la sociedad que no se quiere significar en política", sostiene Vox.



Así, entre otras medidas, propone implantar la zona mixta en lugar de la actual zona vascófona y que el resto pase a ser zona no vascófona. Plantea el bilingüismo educativo "sólo en el norte, vascuence y castellano al 50%" y reivindica "el derecho a estudiar íntegramente en español en toda Navarra". Además, defiende que en las oposiciones no puntúe el euskera.



En este ámbito, también propone que los topónimos y nombres de calles sean escritos en su forma oficial "sin traducciones forzadas" y que los nombres de Navarra y Pamplona sean "insustituibles oficialmente por ninguna otra traducción".



En materia de salud, Vox se muestra contraria a una facultad de Medicina pública. "Facultad de Medicina pública, no; mejorar las condiciones de los sanitarios, sí', recoge en su programa, en el que también considera que "el aborto no es salud", sino "una tragedia". Por ello, apuesta por "un proyecto gubernamental en pro de la vida".



La derogación del programa Skolae, de la legislación sobre la Memoria Histórica, de la ley de Igualdad, de LGTBI y también del mapa local son otras de las propuestas de Vox, que también aboga por la supresión de las direcciones generales de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, la Delegación Navarra en Bruselas, el Instituto Navarro para la Igualdad y el Instituto Navarro del Euskera.



Asimismo, se compromete a "reducir la carga fiscal que los nacionalistas nos han impuesto" y a que "el gasto social deje de crear un efecto llamada de la emigración, asegurando las necesidades prioritarias".



"En Vox queremos racionalizar el gasto social, no puede ser que haya expertos en recibir ayudas, que disuadan a los beneficiarios de buscar trabajo y que creen un efecto llamada de inmigración ilegal", recoge el programa electoral.



En cuanto a fiscalidad, Vox apuesta por reducir la carga fiscal, suprimiendo el impuesto sobre el Patrimonio, el impuesto de Sucesiones y Donaciones y también las plusvalías municipales en toda la comunidad. Defiende, además, una rebaja en la tabla del IRPF para todos los ciudadanos, así como en el impuesto de Sociedades para "equipararlo" a otras comunidades.



Asimismo, Vox plantea una "revisión y reforma del Convenio Económico en aras de la igualdad y solidaridad con el resto de las comunidades españolas".

