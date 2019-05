Plataformas contra el TAV creen que tiene que ser un eje de la campaña

Actualizada 13/05/2019 a las 13:02

Las plataformas de Navarra que se oponen al Tren de Alta Velocidad han lamentado que este proyecto haya pasado "prácticamente desapercibido" las últimas semanas y han considerado que el modelo ferroviario tiene que ser uno de los ejes principales de la campaña electoral. "Estamos convencidos de que el tiempo de grandes obras como el TAV ya ha pasado, y es necesario encarar el futuro de otro modo", han afirmado en un manifiesto leído este lunes en rueda de prensa en Pamplona representantes de AHT Gelditu!, Asociación Zona Media por el Tren, Sustrai Erakuntza, Plataforma Oltza/Iza por el Tren Público y Social, Plataforma Ribera por un Tren Social y Plataforma Sakana Trenaren Alde.



El Gobierno español, "con el apoyo de partidos de Navarra", han señalado, continua construyendo el TAV en la Comunidad Foral, para su conexión con la "Y vasca" en Vitoria o Itxaso.



Con ello, "se empeñan en mantener el despilfarro económico que supone la construcción del TAV", han asegurado los portavoces de las plataformas, que han subrayado "la barbaridad que supone la construcción de una obra pública sin ningún tipo de informe o estudio que justifique tamaño gasto en las cuentas públicas".



En ese sentido, también han censurado "el ataque al medio ambiente y al territorio que se produce sin haber demostrado ninguna rentabilidad social, económica y medioambiental". "Frente a este despropósito de la construcción del TAV, que en Navarra supondría la desaparición de estaciones como Alsasua, Tafalla, Olite y Castejón, entre otras", las plataformas proponen la mejora y mantenimiento del tren actual.



Sin embargo, han afirmado no entender "cómo un aspecto tan importante como éste no sea ampliamente discutido y cómo las fuerzas políticas no presentan planteamientos claros al respecto".



Por ello, han destacado que éste debe ser "uno de los ejes principales de la campaña electoral", porque quieren conocer "con claridad y profundidad" cuáles son las propuestas que hacen los partidos políticos para el transporte ferroviario en Navarra. "En esta situación, es necesario que la ciudadanía valore adecuadamente todas las decisiones que tomen los gobiernos, incluido el empeño en mantener el despilfarro de construir el TAV, que se está realizando ahora mismo en la Zona Media, a las puertas de Olite y Tafalla", han aseverado los colectivos opositores a este proyecto.



Tras reclamar la inmediata paralización de las obras del TAV en Navarra, han hecho un llamamiento a los grupos políticos para que informen "claramente" de sus planteamientos en este tema, de manera que la sociedad "pueda elegir adecuadamente aquellas propuestas que defiendan soluciones racionales y respetuosas con el medio ambiente y la economía". Asimismo, han animado a participar en la manifestación convocada para este sábado en Vitoria con el lema “Tren Social Sí, TAV No”.

Etiquetas TAV Tren de Alta Velocidad

Selección DN+