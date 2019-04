Las competencias de tráfico dividen el programa de partidos navarros

Actualizada 21/04/2019 a las 12:31

El traspaso de las competencias de tráfico divide a los principales partidos, ya que Navarra Suma y PSN tienen claro que quieren que se mantenga la presencia de la Guardia Civil y el resto aboga por unas funciones en "exclusiva" y una Policía Foral "integral".

Preguntados al respecto, el candidato de Navarra Suma Sergio Sayas afirma en una entrevista con Efe que "algunos piden competencias pero lo único que quieren es que la Guardia Civil y la Policía Nacional desaparezcan de Navarra" y "nosotros no queremos eso".

A lo que suma una crítica al Gobierno de Uxue Barkos por entender que "aún no ha revertido el recortazo a los servicios que realizó cuando se enfadó porque su ley" de Policías no fue aprobada, por lo que se pregunta "para qué quiere más competencias quién no es capaz de prestar las que ya tiene".

Comparte posicionamiento el candidato del PSN Santos Cerdán, quien subraya que tráfico es una competencia "reclamada históricamente con la que el PSN-PSOE está de acuerdo" y de hecho, sostiene, en los meses de presidencia de Pedro Sánchez se ha avanzado "más que en 40 años y estamos a un paso de conseguirlo".

Pero dicho esto, aclara, el traspaso "no significa que la Guardia Civil abandone Navarra como les gustaría a algunos", y en este sentido asegura que su partido defenderá "su presencia" en Navarra, que "no está en peligro".

"Apostamos por una Policía Foral integral y de cercanía en la línea de las políticas de recuperación de la soberanía y de descentralización que impulsamos", asegura Ione Belarra, la candidata de Unidas Podemos, que contrapone esta visión a la "ornamental" de UPN y asevera que han "presionado" al Gobierno de Sánchez para que cumpla con su compromiso de trasferir estas competencias.

Añade además que en su opinión Navarra tiene que asumir tráfico "en exclusiva" y "no sólo para consolidar el cuerpo, sino porque se ha comprobado que la coordinación entre cuerpos en ocasiones ha dejado mucho que desear y se han generado retrasos en las intervenciones para la gente que lo ha necesitado".

También Geroa Bai entiende que la Policía Foral debe asumir en "exclusiva" las competencias de tráfico, "arrebatadas por el régimen franquista", como ha reclamado en diversas ocasiones el Parlamento de Navarra y "como prometió el presidente Sánchez a la presidenta Barkos", lo que reportaría a Navarra 12 millones de euros que ahora cobra en multas el Estado, recuerda Koldo Martínez.

Y afirma que "desde la cercanía y la responsabilidad se gestionan mejor los recursos, como estamos demostrando en aquellas áreas en las que tenemos competencia exclusiva, y estamos seguros de que esto también sucederá en materia policial".

En este mismo sentido, la candidata de EH Bildu Bel Pozueta señala que en el siglo pasado Navarra ejercía en "exclusiva" las competencias de tráfico hasta que el Ministerio de la Gobernación "impuso" la presencia de la Guardia Civil, y desde entonces hasta hoy el Gobierno central "no ha tenido la voluntad política suficiente" para materializar un traspaso que además reportaría "unos ingresos adicionales".

Pero no solo se trata de tráfico, hay otras competencias que se pueden transferir a la Comunidad foral.

Sin embargo "antes de profundizar en el autogobierno es necesario gestionar bien el que ya tenemos", dice Sayas, y agrega que "hoy Navarra está usando su capacidad fiscal para ir en contra de los navarros, friéndonos a impuestos", por lo que "cuando en Navarra haya un Gobierno serio será el momento de profundizar en el autogobierno".

Para el PSN "quedan pendientes" otras transferencias de interés como Investigación y Desarrollo, pero "no hay que entender el traspaso de competencias como un divorcio sino más bien como una mejora del servicio desde la coordinación de España y Navarra", apunta Cerdán.

Por el contrario Belarra indica que después de 17 años sin ninguna transferencia por el "afán recentralizador de las derechas, es una "buena opción" reclamar las competencias en medio ambiente, política laboral, sanidad penitenciaria, becas para estudios postobligatorios y el I+D+i, entre otras.

En esta misma línea, Martínez sostiene que el traspaso "más urgente" sería I+D+i, lo que supondría una "inyección de 22 millones de euros" que, "bien gestionados", pueden suponer "mejoras sustanciales" para las personas y empresas que trabajan en este campo, aunque a medio y largo plazo asevera que Geroa Bai quiere "todas las competencias reconocidas" en la LORAFNA.

EH Bildu aboga por su parte por "agotar el proceso de transferencias y abrir un proceso participativo sobre el estatus político" de Navarra pasados 37 años de la aprobación del Amejoramiento y cuando aún "quedan más de 20 materias y competencias por transferir", entre las que Pozueta cita la gestión económica de la Seguridad social, instituciones penitenciarias, inspección de trabajo y políticas de empleo.

