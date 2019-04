04/04/2019 a las 06:00

QUÉ HACER SI EL RESULTADO DE LA PROPUESTA ES CERO

Si estás conforme con la propuesta enviada:

No debes hacer nada.

Si no estás conforme con la propuesta enviada:

La propuesta de autoliquidación enviada queda anulada y sin consecuencia alguna en cualquiera de los supuestos que se indican a continuación:

Mediante la presentación de una nueva declaración, hasta el 24 de junio de 2019 inclusive, por cualquiera de los procedimientos puestos a su disposición por la Hacienda Tributaria de Navarra.

Rechazando la propuesta enviada mediante la aplicación "Rechazo de propuesta" de la página www.navarra.es.

QUÉ HACER SI LA PROPUESTA ES POSITIVA O A PAGAR

Si estás conforme con la propuesta enviada:

En este caso, la deuda está fraccionada en dos plazos iguales y domiciliados en la cuenta bancaria que figura en la propia propuesta. Por lo tanto, salvo comprobar que el número de cuenta sea correcto, no debes hacer nada, ya que los recibos serán cargados en su cuenta en las siguientes fechas:

El primero, del 50% del importe de la deuda, el 4 de julio de 2019.

El segundo, del resto de la deuda, el 20 de noviembre de 2019.

Si quieres cambiar la cuenta en que desea que se domicilie el pago, o incluso anular la domiciliación y satisfacer la deuda mediante carta de pago, puedes hacerlo por los siguientes medios facilitando en cualquier caso su NIF y su número PIN:

Por medio de teléfono, llamando al número 948 50 51 52.

Por medio de Internet, entrando en la aplicación “Domiciliación bancaria de devoluciones, pagos y aplazamientos con Hacienda”.

Tu propuesta se convierte en declaración firme por sí misma, sin necesidad de realizar actuación adicional alguna por tu parte, si pagas el 4 de julio el primer plazo o el 100% si elige esta opción.

Si no estás conforme con la propuesta enviada:

La propuesta de autoliquidación enviada queda anulada y sin consecuencia alguna en cualquiera de los supuestos que se indican a continuación:

Mediante la presentación de nueva declaración, hasta el 24 de junio de 2019 inclusive, por cualquiera de los procedimientos puestos a su disposición por la Hacienda Tributaria de Navarra.

Rechazando la propuesta enviada mediante la aplicación “ Rechazo de la propuesta de la declaración de la renta” de la página www.navarra.es.

QUÉ HACER SI LA PROPUESTA ES NEGATIVA O A DEVOLVER

Estás conforme con la propuesta:

Ya se ha dado orden de ingreso del importe que le corresponde en la cuenta bancaria que consta en la propuesta. Si lo has recibido no debes hacer nada. Si no has recibido el importe, puedes cambiar el número de cuenta de cualquiera de las siguientes formas (para todas ellas necesita tener el NIF, el PIN, número de declaración y número de cuenta a domiciliar):

Por medio de teléfono, llamando al número 948 50 51 52 y aportando los datos mencionados con anterioridad.

Por medio de Internet, entrando en la aplicación “Domiciliación bancaria de devoluciones, pagos y aplazamientos con Hacienda”, con su DNI y PIN.

Tu propuesta se convierte en declaración firme por sí misma si, una vez recibida la devolución, no presentas nueva declaración en el plazo reglamentario.

Qué debes hacer si no estás conforme con la propuesta:

La propuesta de autoliquidación enviada queda anulada y sin consecuencia alguna en cualquiera de los supuestos que se indican a continuación:

Presentando una nueva declaración, hasta el 24 de junio de 2019 inclusive, por cualquiera de los procedimientos puestos a su disposición por la Hacienda Tributaria de Navarra.

Devolviendo el importe recibido mediante carta de pago.

Rechazando expresamente la propuesta enviada mediante la aplicación "Rechazo de la propuesta de la declaración de la renta" de la página www.navarra.es (en este caso también debe devolver el importe recibido mediante carta de pago hasta el 4 de julio de 2019 inclusive).

Si decides hacer nueva declaración y la propuesta enviada resultó a devolver, debes tener en cuenta lo siguiente:

Si la nueva declaración sale igualmente a devolver y ya se ha ingresado en tu cuenta el importe resultante de la propuesta enviada, debes comparar la devolución que se ha realizado con el importe a devolver de la nueva declaración presentada, y si éste es:

Superior, se ingresa la diferencia.

Igual, no debes hacer nada.

Inferior, debes proceder al pago de la diferencia total entre la devolución realizada y la que resulta de la nueva declaración presentada. Dicho pago debe realizarse en todo caso mediante carta de pago, hasta el 4 de julio de 2019 inclusive, en cualquier banco o caja de ahorros, sin que exista en este caso posibilidad de domiciliación bancaria.

Si la nueva declaración sale a pagar, se domiciliará la devolución percibida en tu cuenta junto con el pago correspondiente a la nueva declaración que has presentado. Si no optas por la domiciliación, deberás ingresar en el mismo plazo anterior y mediante carta de pago la suma de los importes correspondientes a la devolución percibida de la propuesta más el importe a pagar de la nueva declaración (50% ó 100% según la opción elegida).

