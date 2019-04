Actualizada 03/04/2019 a las 14:48

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha asegurado que "en este momento" la aportación económica de Navarra al Estado es "totalmente transparente" y ha puesto en valor el "gran esfuerzo" realizado por el actual Ejecutivo en este sentido.



"Si alguien ha tenido especial interés en estos últimos cuatro años en que sea transparente toda la negociación del Convenio, es decir, los cálculos aritméticos que están debajo del cálculo de la aportación económica y de los flujos en cuanto a los ajustes de la imposición indirecta, he sido yo", ha afirmado el consejero.



Según ha indicado, "como técnico y como interesado" ha visto durante "muchos años" que "no se daba esta información, que debe ser pública y conocida". Y ha destacado que "hemos hecho un gran esfuerzo" en este ámbito.



"En el año 2017 publicamos por primera vez totalmente las actas de la Comisión Coordinadora cuando cerramos los acuerdos de la aportación económica y no hace un mes hemos publicado un libro junto a la Cámara de Comptos en el que se dan todos los datos y cálculos", ha remarcado.



El consejero ha afirmado que "hemos sido muy pedagógicos en este tema" porque, además, "sabíamos que era nuestra herramienta fundamental en una negociación entre dos gobiernos ideológicamente en sentido contrario, la primera vez en la historia que se iba a producir". En su opinión, "solamente" podría llegarse a acuerdos con "transparencia de información y de datos".



Por todo esto, ha defendido que "en este momento la aportación económica de Navarra al Estado es totalmente transparente, se puede consultar". Y ha considerado que el "gran esfuerzo" realizado, a su juicio, por el Ejecutivo foral "servirá para el futuro".



Además, ha opinado que "es difícil pensar que haya concesiones por una parte o por otra" cuando "nos pusimos de acuerdo el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro (PP) y la Administración Tributaria de Navarra". "Es difícil pensar que haya concesiones, lo más probable es que esté muy ajustado el cálculo y será difícil discutirlo", ha comentado.



Por otra parte, preguntado por si considera que la opinión de Ciudadanos sobre el Convenio Económico es "compatible" con la defensa del autogobierno, ha contestado que "absolutamente no", ya que, según ha dicho, "si algo caracteriza los derechos históricos de la Comunidad foral y el autogobierno precisamente es el Convenio".



"Si me preguntan por los derechos históricos más allá del Convenio encontraría no muchos, es la figura principal", ha subrayado Aranburu, para quien "lo que pretende Ciudadanos, que expresa lo que otros piensan, no es nuevo" y "lo hemos conocido de toda la vida".



"Se trata de acabar con el régimen foral, es decir, con la singularidad del sistema financiero, lo cual no es del todo sencillo, porque hay que modificar la Constitución, la ley del Amejoramiento y la ley del Convenio. Eso tiene trabajo y algo tendría que decir también la ciudadanía de Navarra", ha aseverado.



EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN, EN LA LEY DEL CONVENIO



Por otro lado, preguntado por el planteamiento de Ciudadanos de que sea la Airef quien asigne la aportación, Aranburu ha remarcado que la metodología para el cálculo de la aportación "está en la ley del Convenio, una ley ordinaria del Estado y que no se inventa Navarra".



"Es una ley aprobada por el Congreso y la ley dice que la aportación se tiene que determinar en sede de la Comisión Coordinadora, un órgano paritario entre el Estado y Navarra, donde no hay nadie que mande más que otro", ha subrayado el consejero.



Según ha indicado, "tendría que haber una modificación de la ley del Convenio" para llevar a cabo la propuesta de Cs, una modificación que "tendría que ser aprobada por las Cortes, y también tendría que tener un acuerdo por parte del Parlamento foral". "No sé si estamos en esa situación ni por una parte ni por otra para modificar la ley en ese sentido", ha concluido.

