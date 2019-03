UPN renueva a casi todos sus candidatos al Parlamento en la lista de Navarra Suma

30/03/2019 a las 06:00

UPN ha realizado una profunda renovación en sus candidatos al Parlamento, los que integrarán la lista de la coalición Navarra Suma. En los 20 primeros puestos, y a falta de que se confirmen las personas que propondrá el PP, sólo repetirán el líder regionalista, Javier Esparza, Maribel García Malo y Juan Luis Sánchez de Muniáin, además de Iñaki Iriarte, que no completó esta legislatura en el Parlamento por motivos personales y vuelve a ser candidato.

La lista que encabeza Esparza tendrá como número dos a la ex directora general de Política Económica en el Gobierno de Yolanda Barcina, la economista pamplonesa Mª Jesús Valdemoros.

El Consejo Político de UPN aprobó este viernes los candidatos del partido al Parlamento propuestos por el presidente Javier Esparza y el resto del comité de listas. Asistieron 178 personas y votó a favor el 71%. El Consejo también aprobó las candidaturas a Pamplona (con un 77% de respaldo), las de Tudela y en el resto de localidades navarras con más de 10.000 habitantes.

Hay que recordar que la lista al Parlamento se completa con los candidatos que aportan Ciudadanos y el PP. Los únicos nombres que todavía no están confirmados son los del Partido Popular (puestos 4, 10 y 25).

Los socios electorales de UPN tienen dos lugares destacados en la candidatura. Así, en el número 3 de la lista está el portavoz de Ciudadanos, el tudelano Carlos Pérez-Nievas, que volverá así al Parlamento, donde estuvo entre 2003 y 2007 cuando formaba parte de CDN. Fue también consejero de Educación en el Ejecutivo de coalición UPN-CDN entre 2007 y 2009. Por cierto, el que fue su compañero en CDN, el exparlamentario y exconsejero José Andrés Burguete, hoy en UPN, figura en la lista, en el puesto 23.

En el número 4, todo apunta a que por el PP estará su secretario general y concejal en Tudela José Suárez Benito, según confirman distintas fuentes.

La secretaria general de UPN y alcaldesa de Milagro, Yolanda Ibáñez, ocupa el número 5.

DE LA CÁMARA AL GOBIERNO

Dos ex directoras generales con gobiernos de UPN, Marta Álvarez (Asuntos Sociales) y Cristina Ibarrola (ex directora general de Salud) ocupan los puestos 6 y 7. No hay que descartar que tanto ellas como Valdemoros y el propio Iñaki Iriarte ocupen un puesto relevante en el futuro Gobierno de Navarra, en caso de que Javier Esparza consiguiera la presidencia. El hecho de que sus nombres estén en la candidatura ha sido un empeño personal del líder del partido regionalista.

Además, figuran en la candidatura Patxi Pérez (puesto 18), que fue director general de Esparza cuando éste fue consejero de Administración Local; y Pedro González (12), un hombre del ámbito educativo, ex director general de FP y Universidades, ahora orientador escolar en el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela.

En el 10º lugar de la candidatura habrá un candidato del PP que todavía no se ha concretado. Entre los nombres que suenan está el del actual parlamentario Javier García Jiménez.

La lista incluye también a los 5 nombres que los afiliados de UPN eligieron en primarias en las distintas merindades navarras: Jorge Esparza (puesto 8), Maribel García Malo (11), Raquel Garbayo (14), Juan Luis Sánchez de Muniáin (15) y Miguel Bujanda (16).

CANDIDATOS DE CIUDADANOS

Entre esos 20 primeros puestos de la candidatura de Navarra Suma hay otros dos representantes de Ciudadanos, su secretario de Comunicación Alberto Bonilla (13) y Elena Llorente (19), que es responsable de aerodinámica de una empresa proveedora de aerogeneradores y que entra por primera vez en política. Otro cargo del partido, Alejandro García, va en el puesto 24.

Completan la lista la concejala de Baztan Isabel Olave Ballarena y el vicesecretario de programas en UPN, Ángel Ansa Echegaray.

