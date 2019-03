Mariachis, deportistas y cantantes navarros, juntos contra el acoso escolar

Actualizada 23/03/2019 a las 11:46

El grupo navarro 'Los Tenampas y El Mariachi', junto a conocidos deportistas y cantantes navarros y alumnos del colegio Teresianas de Pamplona, se han movilizado contra el acoso escolar a través de una canción y un videoclip titulado 'Chavito denunció', que trata de concienciar sobre este problema de una forma amable y divertida.

Este videoclip, que ya tiene miles de reproducciones en Youtube, se basa en un tema compuesto por José Vives, profesor de música del centro escolar y guitarrista de 'Los Tenampas y El Mariachi'.

Esta banda navarra, que debe su nombre a la famosa cantina tradicional de la Ciudad de México ubicada en la Plaza Garibaldi, interpreta la canción con la ayuda de cantantes como Serafín Zubiri, que en 1992 representó a España en el festival de Eurovisión; Brigi Duque, del grupo Koma; Gabri, de El Desván; y 'El Piñas', de Marea.

También aparecen en el vídeo interpretando la canción el futbolista de Osasuna Roberto Torres, los pelotaris Juan Martínez de Irujo, Ioseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta, y el jugador de balonmano Xabier Etxeberria, del Helvetia Anaitasuna.

El núcleo de 'Los Tenampas' es el trío de voces y acordeón formado por los hermanos David y Mikel Artuch, junto a su padre, el 'Caporal' Patxi Artuch.

La formación completa de 'Los Tenampas y El Mariachi' nació a principios de 2014. Consta de tres voces, acompañadas de dos trompetas, guitarra, vihuela, guitarrón, acordeón y cuatro violines, ha explicado José Vives, un músico navarro que, bromeando, se define como "cantamañanas" más que como cantautor.

Como el acoso escolar "es uno de los muchos que me ocupan y preocupan", ha indicado, compuso este tema "con estilo mexicano, con un poco de ska", lo presentó a "Los Tenampas", grupo del que es guitarrista, y decidieron hacer un videoclip con medios profesionales.

"Pensamos en darle la máxima difusión, porque vimos que era un tema importante, que no debía quedar, como otros, entre nosotros, en nuestra propia difusión, sino que debía tener un carácter social y con la máxima implicación que pudiéramos", ha comentado.

Representantes del mundo del deporte y la música de Navarra se sumaron pronto al proyecto. Entre ellos, Serafín Zubiri, un músico navarro que "es un crack, es una bellísima persona; para estas cosas está siempre disponible", ha afirmado Vives.

El videoclip, en el que los actores y actrices son alumnos de ESO del centro Teresianas de Pamplona, narra la historia de 'Chavito', un estudiante al que sus compañeros acosan porque prefiere escribir poesía en lugar de jugar al fútbol, hasta que denuncia la situación en el colegio y termina reconciliándose con sus acosadores.

El tono de la canción y el videoclip, pese a referirse a un problema grave que sufren muchos alumnos, es amable y distendido. "No hemos querido dramatizar, porque tampoco nada es blanco o negro. El tema del acoso escolar tiene muchos matices", ha declarado Vives.

Fue el propio Vives quien, con la ayuda de alumnas de cuarto de la ESO, hizo un casting a los estudiantes para seleccionar a los actores y actrices. "Estamos muy contentos con el resultado", ha destacado Vives.

El músico y profesor navarro ha explicado al respecto que en este centro escolar "estamos trabajando con los alumnos en saber diferenciar entre el chivarse y el denunciar".

"Algunos al denunciar le llaman chivarse y queremos dejarles claro que son dos cosas distintas, que chivarse es contar algo malo pero que no tiene importancia, que no va a mejorar las condiciones de las personas que están viviendo el problema. Sin embargo, denunciar es aportar algo muy importante para solucionar el problema, porque, si no, no nos enteramos los adultos de lo que pasa", ha subrayado.

