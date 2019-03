La sostenibilidad centrará la Semana de Acción Mundial por la Educación

Actualizada 20/03/2019 a las 10:59

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2019, que se celebrará del 1 al 7 de abril bajo el lema ‘Defendemos la educación, sostenemos el mundo’, pondrá este año el foco en la sostenibilidad social, económica y medioambiental.



Así lo ha explicado la coordinadora de la SAME en Navarra y miembro de la Fundación FABRE, Celia Pinedo, que ha comparecido en una sesión de trabajo parlamentaria junto a la coordinadora de la SAME en Navarra e integrante de la ONG Madre Coraje, Laura Irurzun, la responsable de la SAME en Tudela, Marta Palacios, y otros representantes de las asociaciones organizadoras.



Se trata de una iniciativa de sensibilización y movilización social enmarcada dentro de la Campaña Mundial por la Educación, una coalición internacional a la que están suscritos más de 100 países.



La edición de este año hará especial hincapié en “el papel fundamental de la educación en la lucha contra la degradación medioambiental y la trasformación hacia un modelo social y medioambientalmente sostenible”, según recoge la web oficial de la SAME.

Dos de los principales objetivos de la campaña de este año serán reducir la huella ecológica del ser humano y la lucha contra el cambio climático.



Entre otras medidas, Pinedo ha solicitado a los parlamentarios que asuman un compromiso “real y efectivo” con el incremento del presupuesto destinado a la ayuda oficial para el desarrollo, de forma que se pueda alcanzar verdaderamente el 0,7 %. También ha pedido que impulsen “la integración de la educación para la sostenibilidad medioambiental en los currículos escolares” y “la formación a la comunidad educativa en educación formal y no formal en temas ambientales”, además de fortalecer las escuelas verdes.



“Y que cuando hablemos de sostenibilidad no hablemos solo de sostenibilidad ambiental –ha añadido-, sino que la sostenibilidad sea mucho más amplia, desde un ámbito social, económico y por supuesto medioambiental”.



Por su parte, Laura Irurzun ha reivindicado la importancia de una “visión global”, ya que “el derecho a la educación es importante en Navarra y en el resto del mundo”. Tras apostar por una educación “de alta calidad” y por un profesorado “formado y motivado”, ha pedido que los representantes políticos movilicen los recursos económicos necesarios.



Irurzun, que ha destacado que “todas las diversidades entran dentro de esta campaña”, ha matizado que en Navarra se han adherido a la iniciativa 42 centros escolares “con una diversidad y pluralidad absolutas”. Ocho de esos centros se encuentran en Tudela, localidad en la que el día 3 de abril se celebrará una “fiesta reivindicativa a favor de una educación de calidad”.



A falta de una posterior confirmación, en Pamplona este acto tendrá lugar el día 4. Previsiblemente, se partirá desde el Museo Medioambiental y se llegará hasta Caballo Blanco.

