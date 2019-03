I-E respalda la manifestación que pedirá justicia para los jóvenes de Alsasua

Actualizada 20/03/2019 a las 10:51

Izquierda-Ezkerra ha anunciado este miércoles su respaldo a la manifestación convocada para el próximo día 24 para pedir justicia en el caso Alsasua.



"Las penas de prisión son totalmente desproporcionadas y responden a una contaminación política del proceso", afirma I-E en un comunicado, en el que añade que los jóvenes acusado de agredir a dos guardia civiles y sus parejas no han sido condenados por terrorismo pero les han impuesto condenas "como si lo fueran", de 2 a 13 años de prisión.



Y subraya que "la sentencia no hace justicia, la sentencia de hasta 13 años de prisión no responde a una actuación judicial proporcionada, responde a un claro impulso político de venganza y excepcionalidad".



Por eso I-E quiere mostrar con su apoyo a la manifestación su "rechazo a una sentencia que no hace justicia" y "exigir la puesta en libertad de los jóvenes encarcelados", que después de mas de años de cárcel, "han hecho ya frente con mucho a las responsabilidades que pudieran afectarles por los hechos sucedidos".

