El Parlamento de Navarra insta a financiar el transporte de los alumnos de FP básica

Actualizada 20/03/2019 a las 11:02

La comisión parlamentaria de Educación ha aprobado este miércoles una moción por la que se insta al departamento a financiar los gastos del servicio de transporte de los alumnos matriculados en FP básica que, en edad de educación obligatoria, deban desplazarse a otras localidades por no disponer de esta formación en su lugar de residencia.



La moción había sido presentada por UPN y ha tenido el apoyo unánime de todos los grupos, que de esta forma emplaza, a Educación a "adoptar las medidas pertinentes que permitan llevar a la práctica dicho servicio de transporte".



El regionalista Alberto Catalán, que ha subrayado que muchos de estos alumnos tienen que salir de la localidad en la que viven por no tener en ella estos ciclos formativos, ha lamentado que "hay centros que no disponen de transporte escolar organizado por el propio departamento ni tienen una compatibilidad de horarios para que puedan utilizar el servicio de transporte organizado por los centros de secundaria".



La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha recordado que esta moción "no es sino una parte de otra más general" presentada por EH Bildu que ya fue aprobada. "Esto ya está incluido en los planes del departamento, a pesar de eso, dado que en la moción de EH Bildu, que incluía a todo el alumnado, votamos positivamente, en esta, que es una parte de aquella, también votamos positivamente".



En la misma línea se ha mostrado la integrante de EH Bildu Esther Korres, que ha votado a favor de la propuesta a pesar del "asombro" que le ha suscitado la moción ya que, ha asegurado, en la iniciativa presentada por EH Bildu ya se solicitaba que el departamento "solucionase el problema del transporte del alumnado que no constaba de él hasta los 18 años" y "dentro estaba incluida la Formación Profesional Básica, como no podía ser de otra manera".



Carlos Couso, parlamentario de Podemos-Orain Bai, ha apoyado la propuesta porque este "tiene que ser un derecho sin discusiones", la socialista Nuria Medina ha considerado que esta medida ayuda a "garantizar la educación a todas las personas y la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación" y el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, se ha limitado a suscribir lo expuesto por los demás grupos.

