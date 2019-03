Una concentración en Pamplona advierte contra la "catástrofe ecológica" que supone el cambio climático

Actualizada 15/03/2019 a las 14:56

Alrededor de 200 personas, sobre todo jóvenes, se han concentrado este viernes en Pamplona, convocados por el Sindicato de Estudiantes respondiendo a la movilización internacional del movimiento Fridays For Future, han protestado contra la "catástrofe ecológica" que supone el cambio climático y han señalado a "las grandes multinacionales" como las responsables de la "degradación medioambiental".



La concentración se ha desarrollado a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, donde se ha desplegado una pancarta con el lema 'Contra el cambio climático, Kapitalismoa planeta hiltzen ari da' ('El capitalismo está matando el planeta') y se han portado varios carteles con mensajes como 'No hay tiempo' o 'There is no planet B' ('No hay un planeta B'). También se han coreado consignas como 'El planeta no está en venta' y 'La lucha será ecologista o no será'.



Entre los asistentes se ha podido ver a la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, además de a los concejales de Geroa Bai y Aranzadi en el Ayuntamiento de Pamplona Itziar Gómez y Armando Cuenca, respectivamente.



Durante la concentración se ha leído un manifiesto, realizado por el Sindicato de Estudiantes, en el que se ha alertado ante la "catástrofe ecológica que vive nuestro planeta" y se ha señalado a "los grandes capitalistas, los gobiernos a su servicio y las grandes multinacionales" como "los responsables directos del cambio climático y la degradación medioambiental".



En este sentido, los convocantes han recalcado que "nuestro planeta es mucho más importante que los beneficios empresariales de una minoría" y han advertido de que el cambio climático "supone un grave peligro para el futuro del planeta y de la propia humanidad".



Ante esta situación, han reprochado "la hipocresía de los gobiernos capitalistas en todo el mundo" que "convocan numerosas cumbres del clima que son una farsa y aprueban diferentes protocolos medioambientales que son incumplidos sistemáticamente por las grandes multinacionales".



Asimismo, han abogado por "dar la batalla porque es una cuestión que es de toda la sociedad" y han llamado a que "no se quede sólo en una concentración" ni "en un solo día" sino que sea "un punto de inflexión para organizar toda una movilización".

