El Parlamento de Navarra discrepa de la sentencia de la AN sobre Alsasua

Actualizada 11/03/2019 a las 12:51

La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra manifiesta su "absoluta discrepancia" con la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica las condenas impuestas a los jóvenes de Alsasua acusados de agredir en un bar a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016.



La declaración había sido presentada por Gerroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, y ha contado con el voto a favor de las cuatro formaciones y el voto en contra de UPN, PSN y PP.



En ella se afirma que "el Parlamento de Navarra manifiesta su absoluta discrepancia con la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional por ratificar las altas condenas impuestas e incidir en la desproporción que ha rodeado a todo este caso".

Y en este sentido el Legislativo "considera imprescindible que la justicia y la proporcionalidad se impongan en la resolución del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo".



El Parlamento denuncia también "la instrumentalización y manipulación a la que determinados sectores políticos y mediáticos han sometido y pretenden seguir sometiendo al pueblo de Altsasu" y "muestra su rechazo a actitudes y actuaciones que pretenden generar una tensión innecesaria y una imagen no real de la vida de Altsasu".



Asimismo muestra "todo su apoyo al pueblo de Altsasu y reconoce la actitud cívica y ejemplar que a lo largo de estos dos años y medio han mantenido vecinos y vecinas por la convivencia, la normalización, la justicia y la proporcionalidad, animándoles a seguir trabajando en ese camino".



En esta línea la declaración termina animando a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por las plataformas Altsasu Gurasoak y Atsasukoak Aske para el próximo 24 de marzo en Alsasua.



Además, a propuesta de EH Bikldu, la Junta de Portavoces ha acordado solicitar a la Cámara de Comptos la emisión de un informe de fiscalización sobre el procedimiento de contratación de obras en el Parque de Bomberos y Helipuerto de Cordovilla.



Igualmente se ha admitido a trámite una proposición de reforma del Reglamento del Parlamento planteada por Orain Bai para un mayor control y transparencia de las subvenciones que el Parlamento da a los grupos de la Cámara.



La razón, ha comentado Laura Pérez, es que igual que la dependencia de la banca puede condicionar a los partidos, estas subvenciones a los grupos parlamentarios pueden hacer que exista un "vasallaje" para perpetuarse en las instituciones y "alimentar a los aparatos" de los partidos.



Por eso la iniciativa de Orain Bai pretende que el 75% de la subvención tenga como finalidad la labor parlamentaria, que deberá acreditarse, y el dinero que no se destine a ella retornará al erario público.



Por otra parte, esta semana comenzará la tramitación de las enmiendas a la Ley de víctimas de violencia política y de grupos de extrema derecha que la presidenta del PP, Ana Beltrán, ha pedido que sea "paralizada de inmediato" porque hay dos informes, de los letrados de la Cámara y del Consejo de Navarra, que alertan de posible inconstitucionalidad.



Por ello ha advertido a la presidenta Uxue Barkos que aprobar esta ley estando "avisada de antemano" del riesgo de inconstitucionalidad puede ser algo parecido a "prevaricar".



Sin embargo el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que el objeto de la ley "no es esclarecer hechos, ni determinar culpables ni sustituir a los tribunales de justicia" pero su coalición considera "importante" que se apruebe y por ello mantendrá "una postura posibilista" que permita "reconocer y reparar" a estas víctimas, aunque "alguna puede que queda fuera del alcance de la ley" si finalmente se modifica para evitar que termine en el Constitucional.



"Es el momento de la verdad, de la justicia y de la reparación para unas víctimas que han sido obviadas durante años por las administraciones públicas", ha subrayo la portavoz de I-E, Marisa de Simón, que además ha destacado que esta semana se van a debatir asimismo la ley de igualdad y la de participación democrática, incluidas en el acuerdo programático y "muy importantes" para la ciudadanía.

Selección DN+