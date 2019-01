Bakartxo Ruiz: "Esta ha sido una legislatura de aprendizaje para trabajar entre diferentes"

Actualizada 26/01/2019 a las 12:29

La candidata de EH Bildu a la presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que en la Comunidad foral "no podemos dar un paso atrás" y ha llamado a "abordar la segunda fase del cambio" frente a la "amenaza que supone las fuerzas más reaccionarias".



Así se ha pronunciado en una rueda de prensa tras participar en una reunión con los componentes de la lista de la coalición al Parlamento foral en los próximos comicios de mayo. Un equipo que ha definido como "capaz, solvente, comprometido, con experiencia en el Parlamento y ayuntamientos, y sobre todo con ilusión y ganas de trabajar para seguir profundizando en el cambio".



Una reunión en la que se ha valorado la situación política actual y se ha hecho un balance de la legislatura. En opinión de Bakartxo Ruiz "hemos empezado un camino que no ha hecho más que empezar donde en Navarra estamos demostrando que se puede gestionar lo público con honradez, con igualdad y que es mucho más eficaz hacerlo desde planteamientos de izquierda y progresistas para buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía".



Una actuación que se ha realizado, ha destacado, "con acuerdos entre diferentes". En este sentido, la candidata de EH Bildu ha considerado que esta ha sido una "legislatura de aprendizaje para trabajar entre diferentes". "Hemos establecido bases suficientes para superar los momentos críticos y eso es lo que nos pide la ciudadanía navarra y lo que EH Bildu va a hacer", ha remarcado.



"En Navarra no podemos dar un paso atrás y tenemos que seguir avanzando", ha continuado Ruiz que ha advertido de la "amenaza que supone las fuerzas más reaccionarias". Así, ha asegurado que "en plena involución autoritaria, la única alternativa es fortalecer el cambio y seguir profundizando en él".



A este respecto, ha señalado que "en Navarra ya vemos lo que hay, más de lo mismo". Ha afirmado que UPN y PPN están "con una cara más autoritaria y centrada en las obsesiones de siempre", entre las que ha citado la "caza de brujas" para "saber quién ha hecho" el programa Skolae. También se ha referido a la propuesta del PPN de una nueva Ley de Símbolos de Navarra "sancionadora, restrictiva y que pone sobre la mesa las únicas obsesiones del PP".



También se ha referido a las "líneas rojas" establecidas por el PSN de cara a futuros pactos postelectorales entre los que "casualmente no está UPN", un partido, ha dicho, al que pone "la alfombra roja". "Más allá de cortinas de humo parece que sigue en la misma línea en la que le hemos visto en las últimas décadas", ha añadido.



La parlamentaria de EH Bildu ha destacado que en la final de la legislatura "es clarificador sobre cómo hacer frente a ese frente de involución" y ha afirmado que "en Navarra plantamos cara a quienes quieren retroceder en derechos".



En esta línea ha indicado que frente al "impulso recentralizador a nivel estatal, en Navarra vamos a aprobar una ley que empodera a las entidades locales. También ha destacado que "vamos a aprobar una Ley de Igualdad", frente al "cuestionamiento a los derechos de las mujeres". Y "frente a involución en derechos democráticos vamos a aprobar una Ley de Participación democrática", ha subrayado.



"Nos queda mucho por hacer y en esta legislatura tenemos que seguir avanzando en profundizar en el cambio", ha reivindicado Bakartxo Ruiz que ha asegurado que "la ciudadanía nos pide más ambición" para "abordar la segunda fase del cambio porque está en juego seguir avanzando en construir una Navarra diferente y más social".

