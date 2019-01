Actualizada 24/01/2019 a las 12:14

La presidenta Uxue Barkos considera que "no hay ninguna incoherencia" entre las resoluciones que regulan Skolae y sus palabras afirmando que este programa no es obligatorio en los centros concertados, por lo que "el Gobierno no tiene previsto derogarlas"

"La educación en igualdad, la coeducación, es obligatoria, los programas en la red publica son los que señala la consejera de Educación y es Skolae, y en la concertada algunos han optado por él y están satisfechos", ha comentado Barkos en el pleno del Parlamento en respuesta al PP.

Para este partido Barkos ha faltado a su palabra porque afirmó que Skolae no era obligatorio para centros concertados pero las resoluciones que lo regulan dicen que lo es para todos los centros sostenidos con fondos públicos, "una incoherencia".

Barkos ha pedido sin embargo a la popular Ana Beltrán que "no quiera retorcer lo que no es" porque "aquí no ha faltado nadie a su palabra, puede consultarlo con las patronales de los privados".



"Pero si lo que quiere con esta emboscada y declaraciones altisonantes es que este Gobierno reniegue de Skolae se equivoca, si pretende que este Gobierno baje el pistón en el cumplimiento de la legislación básica en coeducación se equivoca, y si cree que este Gobierno va a dar por buenas sus aportaciones, cuando hemos visto su posicionamiento democrático, que puede cambiarlo por un plato de lentejas en Andalucía, no solo se equivoca sino que nos va a tener enfrente", ha subrayado.



Para Barkos, ha dicho, "no hay ninguna incoherencia" entre lo que afirmó y las cuatro resoluciones que no tiene previsto derogar, aunque en todo caso, ha precisado, "su acusación no me preocupa a la visa de sus actuaciones en esta Cámara".



Tras defender la protección de datos personales, la presidenta ha señalado que la persona apuntada como una de las autoras de Skolae "ha hecho ejercicio publico de su trabajo en ese material" pero "es inadmisible que se utilicen la afiliación política o las relaciones familiares cuando nada tiene que ver. Una caza de brujas".



Para Ana Beltrán sin embargo la caza de brujas es hacia los grupos que se oponen a Skolae, aunque defenderá "con uñas y dientes el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos según sus creencias y convicciones. Una gran cruzada que no vamos a parar hasta que no retire esas resoluciones", ha aseverado.

