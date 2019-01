La Audiencia Nacional revisa esta semana en una vista la sentencia de Alsasua

Actualizada 20/01/2019 a las 10:15

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional celebra esta semana una vista en la que revisará la sentencia de este tribunal que condenó a penas de entre 2 y 13 años de cárcel a 8 acusados de participar en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016.

La vista ha sido fijada el miércoles y el jueves para estudiar los recursos de las defensas, que consideran desproporcionadas la penas impuestas, y de la Fiscalía, que pidió que los acusados fueran condenados por terrorismo.



La sección primera de lo Penal condenó en junio a estos ocho jóvenes por participar en la agresión por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero, en contra del criterio de la Fiscalía, descartó que fueran de carácter terrorista pese a la "notabilísima gravedad de los hechos".



Por ello la Fiscalía también ha recurrido la sentencia insistiendo en que la paliza que sufrieron los agentes "fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista".



La sentencia apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que los acusados actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos, pero no vio en su acción ningún vínculo con ETA.



En cambio, para la Fiscalía los agresores con su acción querían "expulsar a los miembros de la Guardia Civil de un territorio que los acusados consideran suyo de una manera excluyente, atemorizando además a una parte de la población que no piensa como ellos".



Por estos hechos, el fiscal José Perals pidió para los agresores entre 12 años y 62 años de cárcel por delitos de amenazas y lesiones terroristas o, alternativamente, entre 6 y 17 años manteniendo solo un delito de terrorismo y desórdenes públicos.



En su recurso ante la Sala de Apelación, Perals reconoce que en este juicio se enfrentó al "problema consustancial" de las elevadas penas que conllevan los delitos terroristas, pero insiste en que "son las establecidas en el Código penal y de hecho se piden en el grado mínimo".



"Lo que no puede -añade- es dejar de aplicarse un precepto del código penal por considerar que la pena es injusta o desproporcionada".



Las condenas más altas, por atentado y lesiones, recayeron en Ohian Arnanz e Iñaki Abad (13 años), Adur Ramírez y Jokin Unamuno (12 años), así como Julen Goicoechea, Jon Ander Cob y Aratx Urrizola (9 años). A Abad y Arnanz la Audiencia les condenó además por desórdenes públicos.



La única mujer acusada, Ainara Urquijo, fue condenada a 2 años de prisión por amenazas y desórdenes públicos.

