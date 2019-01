El Gobierno de Navarra cobra los 22 millones para la gratuidad de la AP-15 y para la N-121-A

Actualizada 18/01/2019 a las 10:54

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado que este viernes por la mañana el Ejecutivo foral ha cobrado los 22 millones del Gobierno central, 12 millones para la gratuidad de la AP-15 y 10 millones para la carretera N-121-A.

Ayerdi ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que le ha molestado "bastante" escuchar declaraciones por parte del PSN, "no del Ministerio", "pareciendo decir que si no lo hemos cobrado en 2018 es porque nosotros nos equivocamos al dar no se qué código de cuenta". "A mi personalmente me molesta bastante", ha dicho, para indicar que desde el Gobierno "sacaremos una nota de prensa para aclarar esto".

Según ha dicho, "deslizar ese tipo de sensaciones de que parece que no se ha cobrado el dinero en 2018 porque nos equivocamos... No responde a la realidad", ha manifestado Ayerdi.

El vicepresidente ha indicado, en lo referente al IVA de la AP-15, que "el Gobierno no está adoptando un criterio de forma caprichosa ni de repente para esta cuestión". "Expertos de Hacienda que están además en el Consejo de Audenasa y conocen perfectamente la operativa de Audenasa veían que había alguna cuestión que había que aclarar sobre el funcionamiento de los propios descuentos del Gobierno de Navarra", ha comentado.

"A partir de ahí se realizó una consulta formal desde Audenasa a la Hacienda foral, una consulta que se trabajó, se analizó, se miró jurisprudencia europea, se habló con el Estado porque en el IVA Navarra no tiene capacidad de regular y hubo una respuesta de la Hacienda foral en 2015 fijando perfectamente la naturaleza de esta operación", ha expuesto, para precisar que con motivo de las obras de Belate "tomamos la decisión de desviar parcialmente el tráfico pesado por el puerto de Belate y como compensación dar de forma gratuita el peaje de Zuasti y vimos que no podía ser gratuito".

Ayerdi ha precisado así que "los transportistas tuvieron que pagar el IVA, se explicó perfectamente y no pasó nada". "En esta ocasión nos encontramos ante el mismo escenario y estamos aplicando un marco legal muy trabajado, muy definido", ha aseverado, para insistir en que "el trabajo se ha hecho con gran seriedad".

Te puede interesar

Etiquetas Gobierno de Navarra

Selección DN+