Orain Bai dice que la pérdida de las mayorías dependerá de Podemos

Actualizada 17/01/2019 a las 12:34

La parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha afirmado este jueves, "para tranquilidad de todos" en el cuatripartito, que "las mayorías no se pierden" por las posibles expulsiones del grupo sino que mantenerlas dependerá de Podemos.

"La solución está en el Reglamento" de la Cámara ha dicho en declaraciones a los periodistas, y ha añadido que "una vez que los servicios jurídicos se pronuncien (sobre las expulsiones planteadas) se podrá empezar a negociar la no pérdida de las mayorías".

Una cuestión que según ha subrayado Laura Pérez "una vez más dependerá de la voluntad de los oficialistas, de un Podemos oficial que hasta ahora no se ha sentado a negociar".

Ha pedido además "altura de miras" porque al cuatripartito "no lo pone en crisis la pérdida de mayorías en esta Cámara sino la pérdida de mayorías ahí fuera, teniendo cada día una manifestación en la puerta" o con una Policía Foral que "reprime a huelguistas y a gente joven politizada y organizada".

Te puede interesar

"Eso es lo que pone en crisis a este Gobierno", ha asegurado, y ha añadido que también le afecta que en lugar de revertir recortes "se claudique" ante el Estado en asuntos como la deuda o las inversiones financieramente sostenibles.

En la misma línea, Laura Pérez ha cuestionado que EH Bildu apele a la responsabilidad cuando la coalición abertzale se ha dedicado a "hacer seguidismo de las políticas neoliberales y desarrollistas del PNV", a "criticar en lugar de impedir" el TAV o proyectos como el PSIS de Salesianos.

Y ha añadido que "cuando se denuncian prácticas como la represión" en Rozalejo o Huerta de Peralta "no es suficiente con ser críticos sino que hay que ser consecuentes y en lugar de mirar a la crisis interna en Podemos, que no lo es, explicar a su propia gente por qué no ha impedido hacer, que es lo mismo que dejar hacer".

"Este no es responsabilidad, es claudicar de sus principios", ha subrayado la parlamentaria de Orain Bai.

Laura Pérez ha cuestionado además al grupo de Podemos en el Congreso ante el gasto "desproporcionado" que el Estado prevé para el TAV en Navarra en 2019, "80 millones de euros para 15 kilómetros", por lo que ha considerado que Podemos debería oponerse a estos Presupuestos.

Selección DN+