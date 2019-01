Actualizada 17/01/2019 a las 11:43

Geroa Bai, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra han valorado este jueves de forma dispar la advertencia de su socio EH Bildu de que el cambio está "en un momento crítico". Así, mientras que Geroa Bai espera que el cuatripartito "siga unido", I-E niega que esté en "un momento crítico" y Podemos-Orain Bai acusa a EH Bildu de "claudicar".



En declaraciones a los periodistas, el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha afirmado que su coalición sigue defendiendo "el acuerdo programático y el cambio" y ha esperado que las cuatro fuerzas que lo suscribieron "sigamos unidas alrededor del mismo en los tres meses que nos quedan".



Ha señalado que es "evidente" que "hay una crisis y ahí está la situación del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai" y ha vuelto a pedir a sus siete integrantes que "por encima de las diferencias que puedan tener, hagan los esfuerzos necesarios para seguir manteniendo el grupo unido, o por lo menos un único grupo". En este sentido, les ha demandado "responsabilidad" y que "respondan al ansia de cambio que la sociedad navarra votó en 2015".



Sobre las críticas de EH Bildu a la actuación policial en el Palacio Marqués de Rozalejo, Martínez ha afirmado que "resulta increíble que una persona como Bakartxo Ruiz, que opta a presidir el Gobierno de esta Comunidad, critique la actuación de nuestra policía, de la Policía Foral, que nosotros, y pensábamos que también EH Bildu, queremos que sea una policía integral".

Ha defendido que la Policía Foral "ha actuado de forma absolutamente medida, proporcionada y responsable" y ha remarcado que "una de sus obligaciones fundamentales es mantener el orden público" y que "a veces mantenerlo implica generar algún malestar en algunos grupos de personas, como ha podido ser algunos comerciantes de alguna zona concreta e incluso la utilización proporcionada de la violencia".

ORAIN BAI ACUSA A EH BILDU DE "HACER SEGUIDISMO"

Por su parte, la parlamentaria del grupo de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha respondido a EH Bildu que "entiende la responsabilidad en hacer seguidismo de las políticas neoliberales y desarrollistas del PNV" y ha considerado que la coalición abertzale "se ha limitado únicamente a criticar en lugar de impedir que se lleven a cabo y se siga adelante con proyectos como Aroztegia, el PSIS de Salesianos o el TAV".

Para Pérez, "en lugar de mirar a lo que ellos dicen que es una crisis interna en Podemos, que no lo es, lo que tienen que hacer es explicar a su propia gente por qué no ha impedido hacer, que es lo mismo que dejar hacer". "Para nosotros eso no es responsabilidad, es claudicar de sus propios principios", ha sostenido.



A su juicio, "lo que pone en crisis el cuatripartito no es que se pierdan las mayorías en el Parlamento", sino que "las mayorías se pierden ahí fuera teniendo cada día una concentración en la puerta del Parlamento o viendo como la policía reprime a huelguistas y a la gente joven".



Asimismo, sobre la petición de EH Bildu e I-E para que retiren las expulsiones, ha contestado que "queremos que los servicios jurídicos resuelvan y en función de eso tomaremos las decisiones que correspondan".

I-E NIEGA "UN MOMENTO CRÍTICO"

Asimismo, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha negado que el cuatripartito esté "en un momento crítico" como advirtió este miércoles EH Bildu. Ha reconocido que "el cambio tiene dificultades", pero ha defendido que "las tiene que enfrentar y ganar". "Si somos coherentes y nos centramos en la prioridad social y en el reconocimiento y respeto a la pluralidad de Navarra y si somos coherentes con aquello que hizo posible el cambio, creemos que el cambio está en condiciones perfectamente viables de derrotar al frente de derechas", ha planteado.



En su opinión, "el cambio está en condiciones, como ha estado en toda la legislatura, de revalidar mayorías parlamentarias y políticas en mayo de 2019, eso no ha cambiado". Y ha asegurado que "la situación sigue estando muy abierta entre dos opciones en Navarra: que el cambio continúe o que venga un frente de derechas".

El portavoz de I-E ha indicado que "para que ese cambio se revalide en mayo, es fundamental que el cambio sea coherente y leal con lo que lo ha hecho posible" y ha destacado que I-E "está fuerte, está bien, ganas de dar la pelea y de sumar más y fortalecer el cambio por la izquierda".

PSN: "TOQUE DE CORNETA" DE EH BILDU

También se ha referido a las declaraciones de EH Bildu la secretaria general del PSN, María Chivite, quien ha considerado las declaraciones de la coalición abertzale un "toque de corneta" porque la coalición quiere "sacar adelante como sea las leyes de reforma del Mapa Local y de emergencias". Según ha indicado, su partido "no está por la labor de aprobar estas leyes".

Sobre la situación del grupo parlamentario de Geroa Bai, ha señalado que se encuentran a la espera del informe del letrado mayor del Parlamento para tomar "las decisiones oportunas" y ha insistido en que "aquí hay un problema de transfuguismo político al que no ha puesto solución ni su propio partido". Además, ha criticado que el cuatripartito "se ha puesto de perfil porque sabía que si no perdía sus mayorías parlamentarias".

